Migliori case economici (dicembre 2023)

Ottimizzare le risorse economiche nel mondo dell'informatica è una sfida costante, soprattutto quando si tratta di costruire un computer performante con un budget limitato. Il desiderio di ottenere il massimo rendimento con la minima spesa è un obiettivo comune tra gli appassionati di tecnologia, e per raggiungerlo è fondamentale fare le scelte giuste.

Uno dei modi più efficaci per risparmiare è concentrare gli investimenti sui componenti principali del computer, come la CPU o l'alimentatore, evitando di tagliare su queste parti cruciali del sistema. Un alimentatore di bassa qualità, ad esempio, potrebbe danneggiare l'intero PC, compromettendo le prestazioni e annullando tutti gli sforzi fatti per risparmiare. Pertanto, per rimanere all'interno del budget senza compromettere la qualità del sistema, la strategia più logica è quella di risparmiare sui componenti "secondari". Tra questi, il case del computer è spesso una scelta comune per il risparmio, in quanto la sua funzione principale è quella di ospitare i componenti elettronici. Elementi come la gestione del flusso d'aria, la gestione dei cavi e il numero di slot per gli HDD/SSD sono certamente importanti, ma possono passare in secondo piano quando l'obiettivo principale è il risparmio.

In questa guida, esploreremo una selezione dei migliori case economici disponibili sul mercato. La buona notizia è che, anche se questi prodotti appartengono alla fascia economica, non è necessario rinunciare a un design accattivante. I migliori case economici possono competere con i prodotti di marchi rinomati come NZXT, Corsair o Thermaltake, pur essendo notevolmente più economici. Come di consueto, aggiorneremo questo articolo periodicamente, così da essere sempre aggiornato con le ultime tendenze del momento.

Nonostante il prezzo inferiore, molti di questi chassis offrono caratteristiche notevoli. Alcuni possono ospitare fino a sette ventole da 120 millimetri (o varianti da 140 millimetri), e sono compatibili con i dissipatori a liquido AIO (All In One), garantendo un'adeguata dissipazione del calore anche per configurazioni hardware più esigenti.

In termini di spazio, la maggior parte dei case economici può alloggiare almeno due unità di archiviazione da 2,5/3,5 pollici, e alcuni possono ospitare fino a sette unità. Sono inoltre compatibili con una buona varietà di formati di schede madri, da E-ATX a mini-ITX. Se state cercando di risparmiare senza compromettere la qualità e le prestazioni del vostro PC, questi case rappresentano davvero una scelta eccellente.

Come scegliere un case economico

Acquistare un nuovo case per PC può sembrare un'operazione semplice, ma c'è molto di più da considerare al di là del solo aspetto estetico. Soprattutto quando si cerca una soluzione economica, diventa fondamentale assicurarsi di ricevere il miglior rapporto qualità-prezzo, senza compromettere le prestazioni o la durata nel tempo. Con la vasta gamma di opzioni disponibili sul mercato, emergono naturalmente molte domande. Questa sezione è dedicata a guidarvi nel processo di scelta, fornendo risposte chiare alle domande più frequenti che si potrebbero presentare quando si è alla ricerca del case economico perfetto per le proprie esigenze.

Quale form factor vi serve?

Quando si tratta di scegliere un case, il form factor è un criterio essenziale da considerare. I case sono disponibili in quattro dimensioni principali: Full Tower, Mid Tower, Mini Tower e Mini ITX. I case Full Tower sono i più capienti, adatti ad ospitare schede madre E-ATX, ma sono solitamente destinati a una fascia di mercato più elevata.

I case Mid Tower, conosciuti anche come case ATX, sono tra i più comuni. Questi possono ospitare schede madre ATX e di solito hanno un'altezza massima di circa 45 cm. I case Mini Tower, contraddistinti dalla sigla micro ATX o mATX, sono altrettanto popolari e possono alloggiare schede madre mATX o ITX. Questi case, che solitamente raggiungono un'altezza massima di 40 cm, sono molto utilizzati nei PC da ufficio preassemblati. Infine, i case Mini ITX, noti anche come Small Form Factor (SFF) case, sono i più piccoli con un'altezza massima di 35 cm.

Quanto spazio vi serve al suo interno?

Lo spazio interno di un case per computer è un elemento cruciale da considerare durante l'acquisto e viene definito in gran parte dal form factor del case. Il form factor determina non solo le dimensioni generali del case, ma anche la tipologia e il numero di componenti hardware che può ospitare.

Ad esempio, un case full tower, il più grande in termini di form factor, può ospitare una scheda madre E-ATX, che è tra le più ampie disponibili sul mercato. Questo significa che all'interno di un case full tower, avrai molto spazio per installare una vasta gamma di componenti. Questi includono radiatori di grandi dimensioni, numerose ventole per il raffreddamento, ampi dissipatori di calore per la CPU, alimentatori di dimensioni standard o superiori, e schede video di lunghezza estesa.

Al contrario, un case con un form factor più piccolo, come un mini-ITX, avrà naturalmente meno spazio interno disponibile. Tuttavia, nonostante le dimensioni ridotte, i case mini-ITX sono progettati per essere estremamente efficienti in termini di spazio, permettendo l'installazione dei componenti essenziali in un footprint più compatto. L'ampio spazio disponibile nei case di dimensioni maggiori offre anche un altro vantaggio: la facilità di installazione e manutenzione dei componenti. Più spazio all'interno del case significa più spazio per manovrare durante l'assemblaggio del sistema o durante eventuali upgrade futuri.

Quali caratteristiche secondarie sono importanti?

Tuttavia, anche altri fattori giocano un ruolo importante nella scelta del case, seppur secondario. Questi includono la qualità costruttiva, i materiali utilizzati, la posizione dell'alimentatore e il design. Anche se questi aspetti potrebbero non influenzare notevolmente la scelta di un case economico, non dovrebbero essere trascurati. Naturalmente, con un budget limitato, è necessario fare alcuni compromessi. Ad esempio, il pannello laterale potrebbe non essere in vetro temperato, ma in acrilico (o potrebbe non esserci affatto), e potrebbe mancare uno scomparto per il cable management. Tuttavia, questi sono fattori secondari. La priorità dovrebbe essere la ricerca del miglior flusso d'aria possibile, dato che l'obiettivo principale è quello di ottimizzare le temperature operative per migliorare le prestazioni del sistema.

Qual è il vostro budget?

Determinare un budget massimo per l'acquisto di un case economico per PC è una decisione fondamentale che vi permette di focalizzarvi su opzioni concrete e di assicurarvi di non spendere oltre le vostre possibilità. La scelta del budget dipenderà, naturalmente, dalle vostre esigenze personali, dal tipo di componenti che desiderate alloggiare all'interno e dalle vostre risorse finanziarie.

Prima di stabilire una cifra, è importante valutare con attenzione ciò di cui avete realmente bisogno. Ad esempio, se desiderate un case con caratteristiche specifiche, come spazi dedicati al raffreddamento a liquido o più alloggiamenti per dischi rigidi, potreste dover considerare un budget leggermente superiore. Fare una ricerca online vi aiuterà a comprendere meglio i prezzi medi sul mercato e ad avere un'idea di quanto potreste spendere per un case che soddisfi le vostre esigenze. Una volta acquisita una chiara comprensione dei prezzi, potete stabilire una cifra massima che siete disposti a spendere.