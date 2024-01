Migliori docking station (gennaio 2024)

I computer portatili moderni, soprattutto quelli di fascia alta, sono noti per il loro design sottile e leggero. Tuttavia, questa raffinatezza estetica spesso si accompagna a una notevole limitazione: la mancanza di porte di connessione. A meno che non stiamo parlando di notebook dedicati al gaming, la maggior parte dei laptop odierni presenta poche porte USB Type-C e, se siete fortunati, uno o due ingressi USB Type-A. Trovare un modello dotato di porta HDMI, Ethernet, lettore di schede SD, o semplicemente con un numero adeguato di porte USB, a cui collegare tutte le periferiche senza dover disconnettere, ad esempio, il mouse per collegare una chiavetta USB, è diventato un'impresa sempre più rara.

Per fortuna, esiste una soluzione pratica a questo problema: la docking station. Questo piccolo hub si collega alla porta USB-C del computer e, grazie alle sue funzionalità, espande il numero di porte disponibili sul tuo laptop. Una docking station può aggiungere ulteriori porte USB-A, una o più uscite video e, in alcuni casi, persino una porta LAN per la connessione internet via cavo.

In questa guida, abbiamo selezionato alcune tra le migliori docking station USB-C disponibili sul mercato, secondo la nostra opinione. Abbiamo incluso una varietà di opzioni, dalle soluzioni più economiche che ampliano semplicemente la connettività USB del tuo dispositivo, a quelle più costose e con un set di funzionalità più ampio. L'obiettivo di questa guida è aiutarvi a scegliere la docking station più adatta alle vostre esigenze specifiche, permettendovi di utilizzare il vostro computer portatile laptop in modo più efficace e senza restrizioni. Se siete dei professionisti che hanno bisogno di connettere contemporaneamente diverse periferiche, o se vi trovate spesso a dover collegare e scollegare dispositivi, troverete sicuramente utile l'acquisto di una docking station.

Come di consueto, questo articolo sarà costantemente aggiornato per riflettere le ultime tendenze di mercato. Pertanto, vi consigliamo di continuare a tenerlo d'occhio nel caso foste interessati.

Come scegliere la docking station

Passare da un computer desktop a uno portatile porta con sé una serie di benefici significativi. Il vantaggio più evidente è senza dubbio la portabilità: avere un dispositivo che può essere facilmente trasportato non solo consente di lavorare in movimento, ma permette anche di variare la propria area di lavoro all'interno della casa, in base alle proprie necessità o a vari altri motivi.

Tuttavia, la comodità della portabilità è spesso compensata da una limitazione: la connettività. A differenza di un PC fisso, che offre un'ampia gamma di porte per il collegamento di periferiche, un laptop solitamente ha un numero molto più limitato di opzioni di connessione. Questa è la ragione per cui una docking station diventa essenziale per coloro che desiderano sfruttare al meglio il proprio portatile. Una buona docking station ripristina la versatilità di un PC fisso, offrendo un'ampia varietà di porte per collegare vari dispositivi.

Ma come scegliere la docking station giusta? Sono molti i fattori che bisogna considerare: quante porte USB vi serviranno? Avete bisogno di un lettore di schede SD o di una porta LAN? Avete intenzione di collegare il vostro laptop a uno o più monitor esterni? E infine, qual è il vostro budget? È importante ricordare che il prezzo di una docking station USB-C è strettamente correlato alle caratteristiche offerte. Quindi, più connettività vi serve, più dovrete essere disposti a spendere.

Un primo consiglio fondamentale per la scelta di una docking station è di orientarsi verso prodotti che sfruttano la tecnologia Thunderbolt all'interno della connessione USB-C. Questa tecnologia offre velocità di trasferimento dati fino a 40Gb/s, permette la trasmissione di segnali video fino a 8K, offre connettività di rete Gigabit e può erogare potenza fino a 100 watt. Ciò significa che non solo potrete trasferire dati in modo rapido ed efficiente, ma sarete anche in grado di caricare il vostro notebook attraverso la docking station stessa.

Quali tipi di docking station esistono?

Anche se ormai le più diffuse sono le docking station compatte e portatili, che si presentano sotto forma di dongle USB-C, esistono anche altri tipi di docking station, come quelle a pedana o verticali. Le docking station a pedana sono le meno diffuse, si trovano soprattutto nel settore business e pur collegandosi al notebook tamite USB, hanno degli speciali collegamenti che le ancorano alla base del notebook.

Quelle verticali invece sono docking station studiate per tenere il laptop sempre chiuso, rendendolo di fatto una sorta di PC Desktop a tutti gli effetti. Queste soluzioni sono utili se per esempio si usa un monitor esterno di grandi dimensioni o un doppio monitor che occupa tutta la scrivania, o in generale se si ha un setup “plug and play” che prende vita posizionando il notebook sulla docking station. Soluzioni di questo tipo sono molto diffuse nel mondo Apple, dato che sono pensate principalmente per i MacBook.

Quante e quali porte USB vi servono?

Le docking station moderne si collegano tutte al notebook tramite USB-C e la maggior parte delle volte mettono a disposizione porte USB tipo A, anche se alcuni modelli offrono anche delle USB tipo C, spesso dotate di Power Delivery. Le porte USB sono importantissime in una docking station, dato che il compito di quest’ultima è espandere la connettività del notebook. Ė importante che le porte USB tipo A siano veloci, quindi preferite sempre delle dock con USB 3.0 o USB 3.1, ma se dovete collegare solamente delle periferiche, come ad esempio mouse e tastiera, andranno bene anche delle vecchie USB 2.0.

Se la docking station è dotata anche di porte USB-C per il trasferimento dati, verificate se c’è il logo di un fulmine vicino alla porta: in questo caso avrete a disposizione un’ulteriore porta Thunderbolt, molto comoda per collegare dispositivi veloci, come SSD esterni.

Quali uscita video sono necessarie?

Altro elemento molto importante in una docking station sono le uscite video. Solitamente si trova almeno una porta HDMI che supporta il 4K 30Hz, ma sui modelli di fascia più alta sono presenti più di una HDMI o addirittura delle DisplayPort, capaci di gestire il 4K 60Hz. Al contrario, sulle docking station più orientati agli uffici troviamo delle vecchie VGA, con supporto al 1080p 60Hz. In ogni caso, fate attenzione alle specifiche della docking station, perché molto spesso il numero di uscite video presenti non corrisponde al numero di monitor supportati: ad esempio, una docking station USB-C potrebbe supportare solamente due monitor esterni, pur essendo dotata di tre uscite video. La configurazione e il numero di monitor supportati potrebbe cambiare anche da Windows a Mac, quindi controllate bene le specifiche tecniche della docking station di cui state valutando l’acquisto.

È necessario anhce un lettore di schede SD o microSD?

Se siete creatori di contenuti, fotografi o anche solo semplici appassionati, avrete necessariamente bisogno di un lettore di schede SD o MicroSD per scaricare i vostri contenuti. Purtroppo molti portatili moderni non ne integrano uno, ma per fortuna è presente in molte delle docking station che si trovano sul mercato. Quasi tutte offrono velocità di lettura che si aggirano intorno ai 60MB/s, quindi riuscirete a trasferire i vostri contenuti multimediali abbastanza velocemente.

Quali e quanti porte Ethernet vi servono?

La connettività cablata, si sa, è sempre preferibile al Wi-Fi, anche se si sfruttano gli standard più recenti di quest’ultimo. Nei portatili sottili e leggeri di oggi è diventato quasi impossibile trovare una porta LAN, ma per fortuna la si trova spesso nelle docking station. Quasi tutte hanno una porta Gigabit, ma alcuni modelli di fascia più alta sono dotati di porta 2,5G. Se avete bisogno di una connessione internet stabile e che non subisca le fluttuazione tipiche del Wi-Fi, allora scegliere una docking station dotata di porta Ethernet.

Può essere utile anche un jack da 3,5mm?

È una caratteristica che spesso manca in secondo piano, ma come accaduto per gli smartphone, anche su alcuni notebook manca il jack da 3,5mm per cuffie e microfono. Per fortuna buona parte delle docking station ne integra uno, a cui potrete collegare le vostre cuffie (anche dotate di microfono) per partecipare a riunioni, ascoltare musica, o guardare uno streaming senza disturbare chi vi sta intorno. Il Jack presente sulle docking station supporta ovviamente anche la connessione di un microfono standalone per la registrazione della voce, non solo di cuffie o headset.