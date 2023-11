Migliori gruppi di continuità UPS (novembre 2023)

In un mondo sempre più interconnesso e dipendente dalla tecnologia, l'importanza di un UPS (Uninterruptible Power Supply) è cresciuta esponenzialmente. Pensate ai danni che un'interruzione di corrente potrebbe causare a un server aziendale, o ai rischi per la salute se un apparecchio medico dovesse smettere improvvisamente di funzionare. In questi contesti, un UPS non è un semplice optional, ma un elemento cruciale per la continuità operativa e la sicurezza.

Ma non è solo una questione di grandi impianti o strutture complesse. Anche in un ambiente domestico, un buon UPS può proteggere il vostro computer, la vostra smart TV o qualsiasi altro dispositivo elettronico da fluttuazioni di tensione, interruzioni di corrente e blackout, consentendo di salvare dati importanti e prevenire danni al sistema. Senza contare la comodità di poter continuare a utilizzare i propri dispositivi anche quando l'elettricità fa "cilecca".

Se siete alla ricerca di una soluzione che vi permetta di mantenere i vostri dispositivi elettronici sempre operativi, anche in caso di interruzioni elettriche, siete nel posto giusto. Gli UPS sono ormai diventati dispositivi quasi onnipresenti, non solo in contesti professionali e industriali, ma anche nelle abitazioni private, grazie alla loro capacità di garantire un flusso di energia elettrica costante e affidabile.

In poche parole, un UPS è un investimento nella tranquillità e nella sicurezza, un piccolo ma potente scudo contro le incertezze della rete elettrica. Pertanto, la scelta del giusto UPS è fondamentale e questa guida è qui per aiutarvi a navigare tra le diverse opzioni disponibili, fornendo dettagli e spiegazioni che vi permetteranno di prendere una decisione informata e mirata.

Come scegliere un UPS

Scegliere un UPS non è un compito da sottovalutare: esistono numerose variabili da considerare per fare una scelta informata e che risponda alle proprie esigenze. Nell'apertura dell'articolo abbiamo anticipato quali sono i criteri da tenere in considerazione. Ora, andiamo ad approfondire questi aspetti per aiutarvi a fare la scelta giusta, rispondendo ad alcune delle domande più frequenti.

Perché è importante la capacità di un UPS? Di quanti VA (Volt-Ampere) o Watt avete bisogno per coprire il carico richiesto?

La capacità di un UPS è un criterio fondamentale nella scelta del dispositivo più adatto alle vostre esigenze. Essa è generalmente espressa in VA (Volt-Ampere) o Watt e rappresenta la massima quantità di energia che l'UPS può erogare in caso di interruzione della corrente. Questo dato è fondamentale per determinare quanti e quali apparecchi elettronici si possono collegare all'UPS senza rischiare problemi o malfunzionamenti.

È essenziale distinguere tra VA e Watt. I VA sono una misura di potenza apparente, che include sia la potenza attiva (Watt) sia quella reattiva. In pratica, la potenza attiva è quella utilizzata effettivamente dai dispositivi, mentre la potenza reattiva è quella che viene immagazzinata e poi restituita al circuito. Per la maggior parte delle applicazioni domestiche e ufficio, la differenza non è così critica, ma è sempre meglio essere certi consultando le specifiche tecniche dei dispositivi che si vogliono collegare.

Il calcolo del carico totale è un altro passaggio cruciale. Per farlo, bisogna sommare la potenza di tutti gli apparecchi che si prevede di collegare all'UPS. È consigliabile anche lasciare un margine di sicurezza, scegliendo un UPS con capacità leggermente superiore al carico totale calcolato. Questo garantisce una maggiore flessibilità per eventuali aggiornamenti futuri e un funzionamento più efficiente dell'UPS.

Ad esempio, se si ha un computer che consuma 300W, uno schermo che ne consuma 100W e altri dispositivi per un totale di 100W, il carico totale sarà di 500W. In questo caso, un UPS da 600VA o 600W sarebbe una scelta adeguata, considerando anche un margine di sicurezza. Infine, è importante considerare che la capacità dell'UPS è collegata all'autonomia del dispositivo. Un UPS con una capacità maggiore può sostenere più dispositivi, ma se questi sono ad alto consumo, la batteria si esaurirà più rapidamente in caso di interruzione dell'alimentazione.

Qual è la differenza tra un UPS stand-by (offline), line-interactive e on-line?

La scelta del tipo di tecnologia di un UPS (Uninterruptible Power Supply) è un aspetto chiave da considerare per garantire la protezione ottimale dei vostri dispositivi elettronici. Esistono principalmente tre tipi di UPS: stand-by (offline), line-interactive e on-line, ognuno con i propri pro e contro in termini di protezione, efficienza energetica e costo.

Gli UPS stand-by, o offline, sono i più semplici e economici. In condizioni normali, permettono all'energia di fluire direttamente dalla presa alla periferica collegata. In caso di interruzione di corrente, commutano all'alimentazione dalla batteria interna. Sebbene economici e facili da usare, offrono una protezione di base e possono avere piccoli ritardi nella commutazione, il che può essere problematico per apparecchiature sensibili.

Gli UPS line-interactive rappresentano una soluzione intermedia, più avanzata rispetto ai modelli stand-by. Offrono una funzionalità chiamata regolazione automatica della tensione (AVR), che corregge piccole fluttuazioni nella tensione di ingresso senza dover utilizzare la batteria. Sono un po' più costosi dei modelli stand-by, ma offrono un equilibrio tra costo ed efficienza, specialmente sotto carico parziale.

Infine, gli UPS on-line sono i più sofisticati e costosi, fornendo il massimo livello di protezione. Essi alimentano costantemente gli apparecchi collegati attraverso la batteria, che viene a sua volta continuamente ricaricata. Questo elimina qualsiasi tempo di commutazione e offre un'ottima protezione contro tutte le tipologie di problemi elettrici. Tuttavia, tendono ad essere meno efficienti in termini energetici rispetto ai modelli line-interactive, specialmente quando il carico è parziale.

Per quanto tempo dovranno rimanere alimentati i vostri dispositivi in caso di interruzione della corrente?

L'autonomia di un UPS indica il tempo per cui il dispositivo può mantenere attivi gli apparecchi collegati in caso di interruzione della corrente elettrica. Questo fattore è cruciale e varia in base al contesto d'uso e ai tipi di apparecchiature che necessitano di protezione. In un ambiente aziendale, anche una breve interruzione può causare gravi perdite economiche, mentre in un contesto domestico, un'autonomia maggiore potrebbe essere necessaria per salvare dati importanti e spegnere i dispositivi correttamente.

Per determinare l'autonomia necessaria, è utile elencare tutti gli apparecchi che saranno collegati all'UPS e valutare quanto tempo sarà richiesto per passare a un sistema di alimentazione alternativo o per spegnere i dispositivi in modo sicuro. Gli UPS possono offrire diversi livelli di autonomia, dai 5-15 minuti per spegnimenti sicuri, fino a un'ora o più per contesti più esigenti come ospedali o data center.

Il carico totale degli apparecchi collegati, le condizioni della batteria e l'efficienza del modello di UPS scelto influenzano anche l'autonomia. Ad esempio, un carico elevato o una batteria in cattive condizioni ridurranno l'autonomia disponibile. Infine, mentre un UPS con una maggiore autonomia può essere un investimento saggio per proteggere apparecchiature critiche, sarà anche più costoso.

Quante prese di uscita vi servono?

Il numero e il tipo di prese su un UPS sono fattori essenziali da considerare durante l'acquisto, in quanto determinano quanti e quali dispositivi è possibile collegare. Gli UPS moderni offrono una varietà di prese: alcune alimentate dalla batteria per garantire un'alimentazione continua in caso di black-out, altre con protezione da sovratensione utili per apparecchiature meno critiche, e alcune possono essere prese standard.

La scelta del numero e del tipo di prese dovrebbe essere basata su diversi criteri. Primo, è importante contare il numero di dispositivi che necessitano di protezione. Questo vi darà un'idea del numero minimo di prese di cui avrete bisogno. Secondo, la tipologia dei dispositivi da collegare influisce sul tipo di prese da scegliere. Per esempio, apparecchiature critiche come server necessitano di prese alimentate dalla batteria, mentre dispositivi meno sensibili possono essere collegati a prese con semplice protezione da sovratensione. Terzo, considerate eventuali futuri ampliamenti: potreste avere bisogno di più prese in seguito e scegliere un UPS che offre la possibilità di espansione potrebbe essere vantaggioso. Quarto, assicuratevi che le prese siano compatibili con gli standard elettrici del vostro paese.

Alcuni UPS offrono anche funzionalità aggiuntive come porte USB per la ricarica di dispositivi mobili o opzioni per il monitoraggio remoto, che potrebbero essere utili a seconda delle vostre esigenze specifiche. Infine, tenete a mente che più prese e funzionalità avanzate spesso comportano un costo più elevato, quindi è importante bilanciare le vostre necessità con il budget disponibile.

Avete bisogno di funzionalità aggiuntive?

Quando si tratta di scegliere un UPS, ci sono molte più considerazioni da fare oltre alla semplice capacità, autonomia e numero di prese. Gli UPS moderni vanno ben oltre queste specifiche base, offrendo una varietà di funzioni aggiuntive che possono rendere il dispositivo più efficiente e l'esperienza d'uso molto più piacevole.

Per esempio, la Regolazione Automatica della Tensione, conosciuta come AVR, è particolarmente utile in ambienti dove la corrente elettrica è instabile. Questa funzione assicura che i dispositivi collegati siano protetti da danni causati da sovratensioni o sottotensioni. Anche un display LCD può fare la differenza, fornendo informazioni in tempo reale su vari aspetti del UPS, come il livello della batteria e la tensione. Questo diventa un strumento inestimabile per diagnosticare e gestire problemi.

Non vanno dimenticati gli indicatori di stato, che attraverso LED o segnali acustici forniscono una visione rapida e chiara dello stato operativo dell'UPS, permettendo di risolvere eventuali problemi con maggior rapidità. Alcuni UPS vanno anche oltre, offrendo porte USB per la ricarica di dispositivi mobili come smartphone e tablet. Questo aggiunge un ulteriore livello di comodità, specialmente in situazioni di blackout.

Infine, il software di gestione energetica offre un controllo ancora più preciso del dispositivo, con la possibilità di monitorare l'UPS a distanza e strumenti utili per l'analisi del consumo energetico e la programmazione di spegnimenti automatici.