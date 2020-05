Nonostante un continuo calo, la stampante è una periferica utilizzata da moltissimi utenti, sia per motivi puramente domestici che per un uso semi-professionale o aziendale. Dopo l’articolo speciale dedicato alle migliori stampanti laser multifunzione, è giunto il momento di spostarsi sulle stampanti economiche a getto d’inchiostro.

Come in tutti i settori, in questo segmento di mercato sono disponibili una serie di modelli appartenenti a tantissimi marchi, alcuni più conosciuti e altri meno. Per offrirvi i migliori consigli, abbiamo scelto sei prodotti caratterizzati da un ottimo rapporto qualità-prezzo, ma anche capaci di garantire un risparmio economico nell’acquisto delle cartucce (un fattore indispensabile e al contempo sottovalutato al giorno d’oggi).

N.B.: L’inchiostro contenuto nelle cartucce delle stampanti a getto potrebbe seccarsi se non utilizzato frequentemente. Per questo motivo, se pensate di utilizzare sporadicamente questa periferica, vi consigliamo l’acquisto di una stampante laser. In questo caso, potete consultare la nostra guida al seguente indirizzo.

Le migliori stampanti economiche a getto d’inchiostro

Canon PIXMA MG2550S

Iniziamo la nostra rassegna delle migliori stampanti economiche laser con un prodotto multifunzione prodotto dalla Canon, vale a dire il PIXMA MG2550S. Si tratta di una periferica dal basso costo ma dotata di tutto il necessario per eccellere in ambito domestico, ed è capace quindi di stampare, copiare e scansionare con la massima semplicità. Inoltre, questa stampante è dotata di una modalità silenziosa per ridurre il rumore e di slot per cartucce XL opzionali per ridurre i costi di stampa. Come se non bastasse, il suo design elegante e la sua compattezza gli consentono di adattarsi a qualsiasi scrivania.

Epson Expression Home XP-2100

Con un rapporto qualità prezzo quasi ineguagliabile, la stampante Epson Expression Home XP-2100 può davvero garantire una buona esperienza d’uso, sia in ambito domestico che in quello semi-professionale. Questa periferica, inoltre, ha gli slot delle cartucce separate per migliorare il risparmio energetico ed evitare qualsiasi tipo di spreco. Tra le altre caratteristiche troviamo anche la possibilità di stampare in via telematica attraverso il Wi-Fi e Wi-Fi Direct. Insomma, ad un prezzo di circa 60 euro non è possibile trovare un prodotto del genere, considerando anche le sue dimensioni davvero compatte.

HP DeskJet 2630 Inkjet

Cambiamo produttore e marchio, passando all’HP DeskJet 2630 Inkjet. Per chi non la conoscesse, questa stampante è in grado di connettersi con la maggior parte dei dispositivi mobili in commercio attraverso un’applicazione proprietaria, chiamata HP All-in-One Printer Remote, per gestire le attività di stampa o scansione, anche da remoto. Il vassoio di raccolta, inoltre, non crea alcun ingombro quando è chiuso, ed è capace anche di ridurre gli inceppamenti di carta. Attualmente, il suo prezzo consigliato di vendita è di circa 60 euro.

HP Envy 5010

L’HP Envy 5010 è una delle tante stampanti economiche laser multifunzione da tenere in considerazione. Ad un prezzo alquanto contenuto (stiamo parlando di circa 60 euro ndR), essa può stampare, scannerizzare e persino fotocopiare un documento, attraverso un comodo display touchscreen monocromatico da 5,58 pollici oppure direttamente dal proprio smartphone con l’applicazione proprietaria di HP. Entrando nelle specifiche, l’Envy 5010 ha una velocità di stampa di 9 ppm in bianco e nero, mentre a colori raggiunge i 6 ppm. Il cassetto, inoltre, riesce a raccogliere 80 fogli, e include al suo interno anche gli adattatori per formati da 10×15 cm a A4. Acquistando questa stampante, HP offre due mesi di Instant Ink, un abbonamento che permette di risparmiare sulle cartucce HP.

Epson Expression Home XP-2105

Direttamente dai laboratori Epson, il modello Expression Home XP-2105 può sicuramente entrare nelle vostre grazie per la sua facilità d’uso. Per chi non lo sapesse, si tratta di una stampante multifunzione, dotata di inchiostri separati (questa scelta della società permette una maggiore risparmio di risorse) e della connettività wireless, che le permettono dunque di collegarsi con altri dispositivi per la stampa da remoto. Come se non bastasse, ad impreziosire tutte le sue funzionalità, le sue dimensioni compatte la rendono funzionale a qualsiasi spazio casalingo o d’ufficio. Se siete interessati, potete trovarla a poco più di 100 euro.

Canon PIXMA MG5750

Una delle migliori stampanti economiche è sicuramente la Canon PIXMA MG5750. Si tratta di una macchina concepita per donare tutte le funzionalità di base di una stampante ad un prezzo decisamente contenuto. Inoltre, tra le sue peculiarità troviamo la possibilità di connettere il proprio smartphone, e questa funzionalità permette non solo di stampare i documenti salvati in locale, ma anche quelli presenti sui servizi cloud più diffusi (come Google Drive, Dropbox etc.). Oltre a una buona qualità nella stampa ordinaria, questa stampante riesce a garantire un elevato livello di dettaglio anche nelle fotografie, grazie ai cinque inchiostri separati e all’alta risoluzione di stampa (che raggiunge i 4800 dpi). Insomma, per 73 euro è davvero complicato trovare di meglio!

