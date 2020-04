Stampanti multifunzione | Le migliori di aprile 2020

Le stampanti sono ormai diventate un elemento imprescindibile della nostra vita quotidiana. Del resto, rappresentano da sempre qualcosa di più di una semplice periferica per computer. In più, con lo smartworking che rappresenterà una realtà sempre più concreta in ottica futura, questi dispositivi assumeranno un’importanza sempre maggiore, tanto in nell’ambito domestico quanto in quello lavorativo.

Abbiamo dunque pensato di realizzare una guida ad hoc per l’acquisto delle stampanti, un tassello che di fatto mancava alla nostra offerta editoriale. Del resto, anche in questo settore il mercato offre una quantità smisurata di modelli, tra i quali non è affatto semplice effettuare la scelta corretta. Ci penseremo noi dunque a condurvi per mano verso l’acquisto migliore per le vostre esigenze, aggiornando mensilmente la guida secondo i nuovi modelli che verranno via via commercializzati.

Come scegliere la stampante multifunzione

Innanzitutto, tutte le stampanti presenti nella nostra guida sono multifunzione. Abbiamo operato questa scelta in quanto le “semplici” stampanti cominciano a scarseggiare e, soprattutto, la forbice di prezzo con le multifunzione si è ormai estremamente ristretta. In soldoni, più o meno con le stesse cifre o poco più, ci si porta a casa un prodotto in grado anche di scansione e fotocopiare i documenti. Un bel vantaggio nell’utilizzo quotidiano.

In secondo luogo, abbiamo deciso di abbracciare tutte e tre le tipologie di stampanti presenti sul mercato:

con cartucce singole – costano mediamente di più ma sono più affidabili nel lungo periodo, in quanto tendono a non “seccare”, dunque sono ideali per chi fa poche stampe nel corso del mese;

– costano mediamente di più ma sono più affidabili nel lungo periodo, in quanto tendono a non “seccare”, dunque sono ideali per chi fa poche stampe nel corso del mese; getto d’inchiostro – più economiche ma maggiormente soggette al fenomeno degli ugelli che “si seccano”, per cui ideali per chi è solito fare tante stampe nel corso del mese;

– più economiche ma maggiormente soggette al fenomeno degli ugelli che “si seccano”, per cui ideali per chi è solito fare tante stampe nel corso del mese; laser – le più veloci e con una migliore ottimizzazione tra inchiostro (toner, nel caso specifico) e numero di pagine stampate. Costano mediamente di più, per cui si rivolgono al pubblico più esigente.

Tenendo bene a mente queste tipologie, abbiamo individuato sei categorie per la nostra guida:

La migliore per chi stampa tanto ma vuole spendere poco (getto d’inchiostro);

La migliore per chi stampa poco e vuole spendere poco (cartucce singole);

La migliore per chi stampa tanto e non ha limiti di budget (getto d’inchiostro);

La migliore per chi stampa poco ma non ha limiti di budget (cartucce singole);

La migliore laser monocromatica per rapporto qualità/prezzo

La migliore laser a colori

Per ogni categoria viene selezionato un modello principale, che è quello che, al momento dell’aggiornamento della guida, consideriamo il punto di riferimento nel segmento in questione. Ovviamente, tutte le stampanti selezionate sono compatibili con Windows e macOS, oltre a poter essere utilizzate in abbinata ai sistemi operativi mobili (avviare la stampa da smartphone e tablet, sia Android che iOS).

Una volta individuate queste macro categorie, passiamo alle specifiche tecniche e alle qualità peculiari delle stampanti per la selezione. Buona parte dei modelli presenti sul mercato sono stati protagonisti delle nostre recensioni, per cui questo ci consente di fare riferimento all’esperienza utente vissuta in loro compagnia. Ovviamente, a prescindere da questo aspetto, ci sono alcuni ambiti che prendiamo sempre in considerazione: tipologia, connettività, velocità di stampa, qualità di stampa.

Tutto questo con un’importante parametro: stiamo facendo riferimento al mercato consumer, per cui abbiamo ritenuto inutile segnalare nella guida le stampanti professionali, a cui magari dedicheremo un contenuto ad hoc.