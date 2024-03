Migliori ventole PC (marzo 2024)

Diciamoci la verità, ormai le ventole del computer vengono considerate più un accessorio che un vero e proprio componente. D'altronde i produttori di case ormai ne forniscono un quantitativo che va dal sufficiente all'abbondante e dalle funzionalità più disparate. Sulle soluzioni più accessibili ormai è quasi inevitabile trovare almeno un paio di ventole illuminate, seppur di un unico colore. Nelle fasce superiori, invece, l'illuminazione RGB è diventato uno standard, arrivando a ventole ARGB che spesso vengono affiancate da un controller che, una volta interfacciato con la scheda madre, consente di gestire praticamente qualsiasi parametro. Dal punto di vista visivo e funzionale lasciano indiscutibilmente grande spazio alla fantasia, rendendo la nostra build (soprattutto se da gaming) decisamente scenografica. Sfortunatamente è dal punto di vista dell'efficacia che questi sistemi mostrano i loro limiti, talvolta piuttosto marcati.

Le ventole, infatti, rappresentano il fulcro di quello che è il sistema di raffreddamento del computer. Quelle installate sui dissipatori di CPU e GPU si limitano semplicemente a raffreddare gli heatsink dei relativi processori, ma l'aria calda viene semplicemente dispersa all'interno del case. Ciò che provvede a liberare l'intera configurazione del calore prodotto sono proprio le ventole separate. Sono questa a creare l'airflow, ovvero il flusso d'aria che raccoglie l'aria calda generata del componenti così da disperderla dal case in un ciclo continuo che consente di ottimizzarne l'utilizzo. Non è un caso, infatti, che uno dei problemi più frequentemente riscontrati è il thermal throttling, ovvero un'incostanza nelle prestazioni dovuta all'hardware che apporta dei limiti per mantenere sotto controllo le temperature.

In questa sede, quindi, ci occuperemo di fornirti le competenze base per effettuare una scelta consapevole delle ventole. Esistono, infatti, alcuni parametri fondamentali che forniscono dei dati oggettivi sulle qualità e capacità delle ventole, da tenere ben presenti per acquistare un prodotto che riesca a soddisfare le tue esigenze. La stragrande maggioranza degli utenti si affida alle ventole, come detto in precedenza, incluse con il case, nella maggior parte dei casi di buona qualità, ma che peccano (a volte anche in maniera marcata) dal punto di vista prestazionale. Ne consegue che abbinare delle buone ventole per tirare fuori il meglio dal nostro hardware (e magari evitare temperature tropicali all'interno del case) sia la strada giusta da percorrere.

Aggiorniamo costantemente le nostre guide. Rispetto al precedente aggiornamento, vista la mancanza di nuovi modelli sul mercato, abbiamo pensato di ampliare la nostra sezione relativa alle informazioni e ai parametri da tenere in considerazione quando si acquista una nuova ventola per il proprio PC, che trovate come di consueto in calce a questo articolo.

Di seguito troverai quelle che, a nostro avviso, sono le migliori proposte del mercato, ordinate per prezzo e caratteristiche, così da avere un quadro più chiaro. Come premesso non è necessario spendere una fortuna, ma è sufficiente acquistare un prodotto funzionale alle proprie esigenze. Per questo l'unico consiglio è di tenere sempre in mente le informazioni che abbiamo riportato e scegliere quella che è la soluzione su misura per te.

Quando si tratta di migliorare le prestazioni o la longevità del proprio PC, una delle componenti più sottovalutate ma fondamentali è la ventola di raffreddamento. Se si considera che l'eccessivo calore è uno dei fattori principali che possono ridurre l'efficienza e la durata del sistema, diventa chiaro quanto sia cruciale scegliere una ventola adatta alle proprie esigenze. Variabili come la dimensione della ventola, il flusso d'aria, la pressione statica, i livelli di rumore e persino l'estetica giocano un ruolo importante nella decisione finale. In questa sezione, esamineremo in dettaglio queste e altre caratteristiche fondamentali da considerare per fare un acquisto informato e soddisfacente.

Velocità di rotazione, rumore e dimensioni: quali valori considerare?

La velocità di rotazione si riferisce al motore e, alle pale, che insieme costituiscono la struttura delle ventole. Espresso in RPM (Rotazioni per minuto), è ovviamente tra i primi parametri da tenere in considerazione per acquistare le migliori ventole per PC. Un valore questo, strettamente legato ad altri due parametri: la dimensione della ventola e la rumorosità generata, indicata in dBA (decibel) nella scala di misurazione che tiene conto della sensibilità dell'orecchio umano alle basse frequenze. Quest'ultimo però, è un parametro molto personale in quanto a percezione del rumore.

Più alto sarà il valore RPM, più elevato sarà di conseguenza il rumore prodotto, al contempo però, la capacità di muovere volume d'aria sarà nettamente maggiore. In genere, le ventole più piccole posseggono un’elevata velocità di rotazione rispetto alle dimensioni stesse, mentre le ventole più grandi riescono a garantire minor rumore ed un maggior flusso d’aria, anche a regimi più bassi. Le migliori ventole per PC, indipendentemente dal rumore prodotto, limitano al massimo le vibrazioni così da risultare più silenziose. Per quanto riguarda il parametro delle dimensioni, bisogna essenzialmente considerare lo spazio disponibile all'interno del vostro case, e verificarne infine la compatibilità per una corretta istallazione.

Le dimensioni più diffuse per i PC consumer sono 120mm e 140mm mentre, alcuni case, ospitano anche modelli da 200mm che generalmente troviamo preinstallate. Un consiglio è quello di effettuare la scelta della ventola in base alla superficie da “coprire”. Ad esempio, nel caso di un dissipatore ad aria, per ottenere la migliore resa sceglieremo sempre una dimensione in grado di coprire perfettamente (ed interamente) il corpo lamellare del dissipatore, oppure la superficie del radiatore se si tratta di un AIO o di un sistema custom. L'indicazione per quanto riguarda la compatibilità, sia per il case che per il dissipatore, è sempre indicata sul sito del produttore e nei manuali.

Perché è importante il flusso dell’aria o Fan Airflow?

Il flusso d’aria, o Fan Airflow è espresso con il valore CFM (Cubic Feet per Minute), formula derivata dalla fluidodinamica. In questo caso viene utilizzata precisamente per misurare il massimo volume d’aria che una determinata ventola riesce a spostare. Il valore in CFM riportato dunque nelle specifiche nel produttore, si riferisce al regime massimo di rotazione della ventola in esame.

Solitamente però, una ventola che riesce a mantenere un elevato flusso d’aria al contempo genera maggior rumore, bisogna quindi cercare il compromesso migliore tra questi due parametri. Le migliori ventole per PC garantiscono un buon valore relativo al Fan Airflow, che a sua volta garantisce un corretto ricircolo dell’aria (senza un rumore eccessivo), necessario per allestire un case che sia in grado di espellere in modo migliore l’aria calda, favorendo l’entrata di aria fresca.

Che cos'è la pressione statica e come influisce sulle prestazioni?

La pressione statica è indicata con il valore mmH₂O (Millimeters of water), ed appartiene alle unità di misura relativa alla pressione.

Ogni singola ventola possiede una curva prestazionale inerente al flusso d'aria che eroga difronte ad una contropressione resistente, ovvero un'ostacolo. Maggiore è la resistenza espressa dall'ostacolo al flusso d'aria generato, minore è quindi il flusso costante che la ventola riesce a mantenere. Di conseguenza maggiore deve essere la potenza della ventola. Detto in altri termini, è una misura che si riferisce all'energia potenziale del flusso d'aria, di cui parlavamo prima, nella particolare sezione trasversale di un condotto.

L’esempio più lampante è quello della superficie dei dissipatori: essendo le lamelle di un dissipatore ad aria oppure quelle di un radiatore estremamente fitte, esse applicano una resistenza al flusso d’aria che ne impedisce il passaggio. Le migliori ventole per PC che vantano un’elevata pressione statica e riescono agevolmente a risolvere questo problema, garantendo prestazioni elevate di dissipazione.

Occhio all'usura!

È importante, infine, valutare sempre l'affidabilità relativa all'usura. Un buon modello riesce nel tempo a mantenere sana l’integrità dell’attuatore (motore) delle pale, così da eliminare eventuali rumori dovuti a scricchioli oppure a vibrazioni generate durante il funzionamento. L’efficienza, è poi un altro parametro che le migliori ventole per PC riescono a garantire. In caso di prodotti di elevata qualità, beneficeremo di un buon regime seguito da una rumorosità contenuta. Un ultimo consiglio è poi quello di preferire sempre ventole dotate di connettore 4 Pin PWM, diventato da anni uno standard, così da poter essere controllate via software nella velocità di rotazione oppure automaticamente dal sistema operativo.

Meglio pressione statica o elevato volume? Qual è la differenza?

La risposta a questo quesito è molto semplice, la scelta va sempre eseguita in base ad un parametro, quello della necessità: in particolare in base al componente e all'area da raffreddare.

Essendo questa una differenza alla base del design progettuale delle ventole, alcuni prodotti sono specificatamente progettati per l'uso con dissipatori e radiatori, altri modelli vengono invece progettati per garantire un corretto ricircolo dell’aria e, quindi, da installare in prossimità delle griglie del case. Sceglieremo dunque delle ventole ad alta pressione statica per dissipatori (e radiatori) ed opteremo, al contrario, per ventole con un’elevata portata (o volume) per quanto riguarda il case.

In ultima battuta, va precisato che le griglie forate di areazione del case, e i relativi filtri antipolvere, necessitano di una regolare pulizia. In merito a questo abbiamo scritto una guida dedicata che vi invitiamo a leggere. Proprio come le migliori ventole per PC necessitano infatti di regolare pulizia, anche la manutenzione del case è fondamentale per la salute di quest'ultime. Sebbene dunque griglie e filtri antipolvere non presentino un’importante resistenza al flusso d'aria per le ventole ad elevato volume, è bene mantenere queste aree del case sempre libere, così da favorire il corretto ricircolo.

Le ventole più costose sono sempre le migliori?

Quando si tratta di migliorare il raffreddamento e le prestazioni del vostro PC, è facile cadere nella trappola di pensare che le ventole più costose siano automaticamente le migliori. Tuttavia, è importante comprendere che il prezzo non è sempre un indicatore affidabile della qualità o dell'efficacia di una ventola.

La verità è che, mentre alcune ventole di fascia alta offrono caratteristiche avanzate, come un migliore controllo del rumore, maggiore efficienza nel flusso d'aria, o effetti di illuminazione RGB personalizzabili, queste funzionalità potrebbero non essere necessarie per tutti gli utenti. In alcuni casi, una ventola meno costosa ma ben progettata può soddisfare le vostre esigenze di raffreddamento altrettanto efficacemente, senza compromettere le prestazioni generali del sistema.

Quando scegliete una ventola, considerate anzitutto le specifiche tecniche rispetto al prezzo. Guardate il flusso d'aria (misurato in CFM, Cubic Feet per Minute), la pressione statica (importante per superare la resistenza dell'aria in ambienti ristretti come radiatori o dissipatori), e il livello di rumore (espresso in dBA). Questi fattori, insieme alle dimensioni della ventola e alla compatibilità con il vostro case e hardware, dovrebbero guidare la vostra decisione più del solo prezzo.

Inoltre, valutate le recensioni e le esperienze degli altri utenti con specifici modelli di ventole. Spesso, le community online e i forum di appassionati possono offrire insight preziosi su quali ventole offrono il miglior rapporto qualità-prezzo, evidenziando quelle che superano le aspettative nonostante un costo inferiore.