ROG Crosshair VIII Formula e non solo. Le motherboard X570 di Asus per i nuovi Ryzen

Trapela il nome di ben 12 modelli di schede madre Asus X570 compatibili con le future CPU Ryzen 3000, attesi a metà anno. La top di gamma dovrebbe essere la ROG Crosshair VIII Formula.

Il sito VideoCardz ha pubblicato nelle scorse ore quella che dovrebbe essere la nuova lineup di schede madre pensata da Asus per il chipset X570 destinato ad uscire in concomitanza con le CPU Ryzen 3000 (Matisse) previste per metà anno.

Il sito ha pubblicato i nomi di ben 12 modelli, anche se verosimilmente non si tratta della lista finale. Il chipset X570, come il suo predecessore, sarà destinato alla fascia alta dell’offerta Ryzen 3000 e sarà probabilmente accompagnato da soluzioni entry-level che possiamo chiamare ipoteticamente B550 e A520, così com’è stato per la precedente generazione di chipset.

Asus sembra volersi concentrare sulla serie ROG, che si divide nella fascia destinata agli enthusiast con la linea Crosshair e mentre per i gamer in generale ci sarà il classico trionfo di luci RGB garantito dall’offerta Strix. Possiamo anche trovare le serie Prime, TUF e PRO, ma ad accaparrarsi la maggioranza di modelli è la linea Republic Of Gamers. Passiamo dunque a citare nome per nome la lista dei prodotti pensata da Asus e pubblicata da VideoCardz:

ROG CROSSHAIR VIII FORMULA

ROG CROSSHAIR VIII HERO

ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI)

ROG CROSSHAIR VIII IMPACT

ROG STRIX X570-E GAMING

ROG STRIX X570-F GAMING

ROG STRIX X570-I GAMING

PRIME X570-P

PRIME X570-PRO

Pro WS X570-ACE

TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

TUF GAMING X570-PLUS

Salta subito all’occhio un nome che non siamo più abituati a vedere quando si tratta di schede madre AMD: si tratta della serie Formula, che per la prima volta viene affiancata ai processori Ryzen. Correva infatti il 2011 quando Asus rilasciò la ROG Crosshair V Formula per il socket AM3+ e il chipset 990FX. Dopodiché tutti i modelli con chipset X470 sembrano mantenere un corrispettivo per quanto riguarda l’X570, anche se è bene ribadire che questa non è una lista completa ma si tratta semplicemente dei prodotti che dovrebbero essere disponibili al lancio.

Al momento della piattaforma X570 non si sa molto, se non che al pari delle CPU Ryzen 3000 supporterà il PCI Express 4.0. Le novità della nuova gamma di processori non dovrebbe impattare sulla retrocompatibilità della serie 3000 con le vecchie motherboard, sarà infatti possibile montare le CPU Matisse anche su schede madre X470 eX370, motivo per cui i produttori stanno già aggiornando i firmware.