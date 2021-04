MSI, ecco la prima foto della GeForce RTX 3080 Ti SUPRIM X

Tre giorni fa vi abbiamo riportato che, stando agli ultimi rumor, la presentazione ufficiale della prossima scheda video di NVIDIA, la tanto vociferata GeForce RTX 3080 TI, avverrà il prossimo 18 maggio, con il lancio che seguirà il 26 dello stesso mese.

L’esistenza della scheda è nota già da tempo, ma solo nelle ultime settimane, avvicinandoci alla presunta data di lancio, il numero di informazioni comparse in rete si è moltiplicato. Infatti, già venerdì scorso vi abbiamo mostrato la prima foto della GPU che costituirà il cuore del prodotto, contraddistinta dalla sigla GA102-225-A1. Se seguiamo i rumor comparsi in rete, la scheda sarà dotata di 80 Streaming Multiprocessor (SM) per un totale di 10.240 core CUDA, 320 core Tensor e 80 core RT. Passando alle frequenze di funzionamento, si parla di un clock base di 1.365MHz e un boost clock di 1.665MHz.

Per quanto concerne le memorie, dovrebbero essere presenti a bordo 12GB di GDDR6X a 19Gb/s su un bus a 384 bit per una larghezza di banda complessiva di 912,4GB/s. Purtroppo, almeno per i miner, il prodotto integrerà un sistema più efficace (rispetto alla GeForce RTX 3060) per dimezzare l’hash rate nel caso venga rilevata l’esecuzione di algoritmi per il mining della criptovaluta Ethereum.

Nella giornata di oggi, i colleghi di Videocardz hanno pubblicato la foto di una versione custom molto ambita: la GeForce RTX 3080 Ti SUPRIM X di MSI. Attualmente non si conoscono ulteriori dettagli inerenti al prodotto, ma la linea SUPRIM si contraddistingue per l’impiego di materiali pregiati e la soluzione di raffreddamento TRI FORZR 2S, che permette di espellere in maniera ottimale il calore prodotto dal dispositivo, offrendo maggiori prestazioni in ambito di overclock ed una migliore stabilità operativa.

Credit: VideoCardz

Per il momento, ovviamente, non ci rimane altro che restare in attesa di una comunicazione ufficiale da parte di NVIDIA e MSI per saperne di più.