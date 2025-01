MSI MPG Z890 Carbon WIFI, scheda madre completa e versatile

La MSI MPG Z890 Carbon WIFI è una scheda madre per processori Intel Core Ultra di 2a generazione che supporta fino a 256GB di RAM DDR5 e mette a disposizione cinque slot per SSD M.2, tre slot PCIe x16 e tante porte USB veloci, comprese due Thunderbolt 4.

La MSI MPG Z890 Carbon WIFI è una scheda madre costosa, ma molto valida per chi vuole assemblare un PC di fascia altissima e cerca una soluzione versatile, con connettività di ultima generazione e tanti slot d'espansione, anche per l'archiviazione.

La MSI MPG Z890 Carbon WIFI è una scheda madre di fascia alta, con ampia connettività e possibilità di espansione e che offre tutto quello che serve per sfruttare al meglio i processori Intel Core Ultra di 2a generazione. È disponibile a un prezzo di circa 560 euro, indubbiamente elevato, ma in linea con quello delle altre schede madri di questa fascia; scopriamo quali sono tutte le sue caratteristiche e se vale la pena acquistarla.

Design e caratteristiche

La scheda mantiene un design sobrio ed elegante, merito anche del look “total black” interrotto solamente da effetto in fibra di carbonio e dall’illuminazione RGB, presente nella copertura del pannello I/O e nella scritta Carbon.

Il sistema di alimentazione diretta a 20+1+1+1 fasi è ben dissipato da un sistema con heatpipe e pad termici e riesce a gestire anche un processore in overclock, nel caso vogliate cimentarvi in questa sfida; anche gli slot M.2 sono tutti ben dissipati e non mancano i pad termici per assicurare il massimo trasferimento di calore.

Il nuovo socket LGA 1851 permette di installare solamente i nuovi Core Ultra (come il Core Ultra 7 265K), quindi assicuratevi di prendere la CPU giusta per la vostra nuova configurazione. Per quanto riguarda la memoria, si possono installare fino a 256GB di RAM DDR5 e sono supportati moduli fino a 9200 MT/s, quindi potrete scegliere il kit che più vi piace, sia che vi serva la massima velocità, sia che puntiate di più sulla capacità.

L’archiviazione è invece affidata a cinque slot M.2, come anticipato tutti dissipati. Il primo è collegato alla CPU ed è compatibile con lo standard PCIe 5.0, mentre il secondo, anche’esso collegato al processore, è PCIe 4.0; gli altri tre sono tutti collegati al chipset e supportano lo standard PCIe 4.0. Ci sono anche quattro porte SATA III, nel caso in cui dobbiate collegare SSD SATA o dei vecchi Hard Disk.

Le possibilità d’espansione sono garantite da tre slot PCIe x16, il primo dei quali come di consueto rinforzato per sorreggere meglio il peso della scheda video e compatibile con il PCIe 5.0; anche il secondo è PCIe 5.0, mentre il terzo è PCIe 4.0.

Anche la connettività è di altissimo livello: troviamo doppia LAN 5G e 2.5G, gestite rispettivamente da un chip Intel Killer E5000B e da un Intel I226V, e non mancano WiFi 7 e Bluetooth 5.4, grazie alla scheda di rete Intel Killer BE1750x Wi-Fi 7.

Non poteva essere da meno neppure la dotazione porte del pannello I/O posteriore, che offre 10 USB-A da 10Gbps, due USB-C Thunderbolt 4 da 40Gbps, una USB-C da 10Gbps, uscita HDMI, uscita audio ottica e due jack da 3,5mm dedicati a cuffie e microfono. Ci sono poi i connettori per le antenne WiFi e tre pulsanti facilmente accessibili, uno dedicato al reset del BIOS, uno al flash del BIOS e uno personalizzabile.

A livello software, il BIOS è quello a cui MSI ci ha abituato. È ricco di funzioni e semplice da usare, tutte le opzioni più comuni, come l’XMP o il resizable bar (attivo di default), sono a portata di mano e si abilitano in un attimo; molto semplice anche scegliere il disco di avvio, nel caso vi serva, per qualsiasi motivo, avviare il PC da un altro disco che non sia il principale, o da chiavetta USB.

Chi dovrebbe acquistarla?

Questa MSI MPG Z890 Carbon WIFI è una scheda completa, ricca di funzionalità e capace di soddisfare le esigenze di praticamente tutti gli utenti, tranne forse quelli che cercano soluzioni “estreme” e puntano a modelli di fascia ancora più alta, come la MSI MEG Z890 ACE o addirittura la MEG Z890 Godlike, che costa il triplo di questa Carbon WiFi.

Se siete videogiocatori o creatori di contenuti che vogliono assemblare un PC di fascia molto alta con i nuovi processori Intel Core Ultra, e state cercando una scheda madre con tanti slot d’espansione, connettività senza fili di ultima generazione e una dotazione porte davvero ampia e completa, allora dovreste senza dubbio prendere in considerazione la MSI MPG Z890 Carbon WIFI.