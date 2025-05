MSI svela monitor QD-OLED con AI Navigator e una marea di altre novità

Il panorama dei monitor da gaming sta vivendo una trasformazione radicale grazie all'introduzione dell'intelligenza artificiale. Al COMPUTEX 2025, MSI ha svelato una nuova generazione di monitor QD-OLED che integra tecnologie AI avanzate per ottimizzare l'esperienza di gioco e prolungare la vita dei pannelli. Il cuore di questa innovazione è rappresentato dall'AI Navigator, un sistema centralizzato che consente agli utenti di gestire tutte le funzionalità intelligenti del dispositivo attraverso un'interfaccia semplificata, garantendo prestazioni ottimali senza bisogno di regolazioni complesse.

I nuovi monitor QD-OLED di MSI sono dotati del sensore AI Care, una tecnologia che utilizza un chip NPU dedicato e un sensore CMOS sempre attivo per monitorare la presenza dell'utente e adattare dinamicamente le impostazioni del display. Questo sistema intelligente cattura immagini ogni 0,2 secondi, analizzando in tempo reale i movimenti dell'utente per ottimizzare automaticamente luminosità, contrasto e altri parametri vitali. Quando il monitor non rileva presenza umana, attiva automaticamente funzioni di protezione o si spegne completamente, riducendo il consumo energetico e prevenendo il rischio di burn-in, problematica tipica dei pannelli OLED.

I nuovi monitor

Il fiore all'occhiello della nuova gamma è l'MPG 271QR QD-OLED X50, il primo monitor da gaming al mondo con pannello QD-OLED da 27 pollici, risoluzione 2K e un impressionante refresh rate di 500Hz. Questo dispositivo utilizza il pannello QD-OLED di terza generazione di Samsung Display, combinando i vantaggi della tecnologia Quantum Dot con quelli dell'OLED per offrire colori vibranti, neri assoluti e una luminosità eccezionale.

La risoluzione WQHD (2560 x 1440) rappresenta il punto di equilibrio ideale tra qualità dell'immagine e fluidità, con una densità di pixel quasi doppia rispetto al Full HD. Il tempo di risposta GTG di appena 0,03 ms elimina praticamente qualsiasi effetto ghosting o motion blur, rendendo l'esperienza di gioco incredibilmente reattiva e precisa.

Le certificazioni VESA ClearMR 21000 e DisplayHDR True Black 500 attestano l'eccellente qualità visiva di questi pannelli.

Accanto al modello di punta, MSI ha presentato anche il MAG 272QP QD-OLED X50, una variante che mantiene le stesse caratteristiche tecniche fondamentali ma con un posizionamento più accessibile. Anch'esso dotato del pannello QD-OLED di terza generazione, offre una copertura del 99% dello spazio colore DCI-P3, garantendo una riproduzione cromatica fedele e vibrante. Il refresh rate a 500Hz e il tempo di risposta lo rendono ideale per i titoli FPS e i giochi competitivi.

Un ecosistema gaming completo

La presentazione dei monitor QD-OLED con AI è solo una piccola parte del più ampio di rinnovamento della gamma MSI. Durante il COMPUTEX, l'azienda ha infatti svelato anche nuove schede madri, tra cui spicca la MEG X870E ACE con il suo elegante design nero e oro, dotata di sistema di alimentazione 18+2+1 Duet Rail Power e supporto Lightning Gen 5 per PCIe e M.2.

Grande attesa anche per il ritorno della serie MPOWER, ora disponibile sulla piattaforma AMD con la B850MPOWER, progettata specificamente per gli overclocker più esigenti. Il design a 2 slot DIMM assicura un segnale pulito e diretto, ideale per spingere le prestazioni della memoria al limite.

MSI ha inoltre presentato le nuove schede grafiche GeForce RTX serie 50, dotate di potenza di calcolo AI. La SUPRIM TITANIUM EDITION rappresenta il top di gamma, con una struttura ispirata alla leggerezza e resistenza del titanio. Interessante anche l'innovazione CYCLONE VISUAL, che integra un display dinamico direttamente nel sistema di ventole.

Il rinnovamento coinvolge anche i case, con il nuovo MEG MAESTRO 900 che si distingue per il design a showcase con vetro temperato su tre lati e vassoio per scheda madre orientabile, che può essere utilizzato anche come test bench. Per gli appassionati di raffreddamento a liquido, la serie MEG CORELIQUID E13 introduce un pannello LCD da 6 pollici personalizzabile, mentre la serie MPG CORELIQUID P13 si distingue per l'elegante design ispirato alla forma di una goccia d'acqua.

Completano l'ecosistema MSI i nuovi alimentatori MAG A1000GLS PCIE5, gli SSD Spatium M571 PCIe 5.0 e il sistema Mesh Wi-Fi 7 Roamii BE Pro, che offre velocità wireless fino a 11 Gbps. L'integrazione tra hardware e AI è evidente anche nella dimostrazione del calcolo edge AI presentata da MSI, utilizzando la scheda MEG X870E GODLIKE per eseguire modelli linguistici di grandi dimensioni come Deepseek R1 70b.

L'introduzione di tecnologie AI nei monitor da gaming rappresenta solo l'inizio di una nuova era per MSI, che sta progressivamente integrando l'intelligenza artificiale in tutti i suoi prodotti, dal DigiME con l'assistente virtuale MIA all'AI Robot per il supporto quotidiano. Il futuro, quindi, è profondamente legato all'IA.