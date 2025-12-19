Avatar di Ospite Java_Spy #412 0
0
ma quindi è già uscita o deve ancora uscire? dall'articolo sembra già disponibile ma non si trova da nessuna parte
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Vue Bow #767 0
0
140W per 16GB di vram non è male per chi ha case piccoli, peccato che nessuno la produce ancora
Questo commento è stato nascosto automaticamente.