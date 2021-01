NVIDIA, GeForce RTX 3060 e RTX 3070 mobile messe alla prova su 3DMark

I noti leaker @9550pro e @harukaze5719 hanno pubblicato sul proprio account Twitter, in seguito riprese anche dai colleghi di VideoCards, alcune schermate che mostrano i test effettuati sul popolare benchmark 3DMark TimeSpy da notebook di prossima uscita equipaggiati con le nuovissime schede grafiche della serie GeForce RTX 30 di NVIDIA.

Ricordiamo che, in occasione dell’ultimo CES, che si è svolto quest’anno in un’inedita versione completamente digitale, la nota compagnia californiana ha annunciato ufficialmente le nuove GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3070 e GeForce RTX 3060 in versione mobile, di cui trovate ulteriori dettagli nella nostra notizia dedicata. Sappiamo che i primi computer portatili, realizzati dai maggiori produttori del settore, tra cui ASUS, MSI, Lenovo e Acer, arriveranno sul mercato entro il primo trimestre di quest’anno in diverse configurazioni.

Oggi, grazie a @9550pro, siamo venuti a conoscenza di due punteggi ottenuti dalle GeForce RTX 3060 su Time Spy, pari a 7.852 e 8.843. Probabilmente, tale discrepanza tra i dati è da imputare probabilmente all’impiego di due diverse varianti della stessa GPU (Max-Q e Max-P), sebbene non siano stati forniti ulteriori dettagli in merito. Ricordiamo che la nuova GeForce RTX 3080 in versione mobile sarà equipaggiata con la GPU GA104-775, la quale è dotata di 6.144 CUDA Core, 48SM ed una frequenza massima di 1.540MHz. La GPU è accompagnata da 16GB di memoria RAM GDDR6 su un bus a 256 bit e potrà avere una velocità di 12 o 14 Gb/s a seconda del modello.

@harukaze5719 ha invece mostrato che una RTX 3070 mobile riesce a raggiungere 9.814 punti nel medesimo test, decretando prestazioni maggiori dall’11% al 24% rispetto alla sua sorellina minore. La scheda è basata su una variante della GPU GA104 ed offre 5.120 CUDA Core, 40SM ed una velocità di clock di circa 1.300MHz. La dotazione di memoria è pari a 8GB di GDDR6 su un bus a 256 bit. Anche in questo caso potranno essere impiegati moduli a 12 o 14 Gb/s

Ulteriori test sono stati effettuati dai colleghi di Notebookcheck, offrendo interessanti confronti con le loro controparti desktop. Vi consigliamo di dare un’occhiata a questa pagina per ulteriori approfondimenti.