NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | Test & Recensione

Dopo l’annuncio di pochi giorni fa al CES di Las Vegas è giunto il momento di parlare di RTX 4070 SUPER, la prima delle tre nuove schede NVIDIA che puntano a rinfrescare la lineup Ada Lovelace. A differenza di RTX 4070 Ti SUPER e RTX 4080 SUPER, che sostituiranno i rispettivi modelli “lisci” attualmente presenti nella gamma, la RTX 4070 SUPER si posiziona tra la RTX 4070 e il modello “Ti”, offrendo una terza opzione per il Quad HD.

La RTX 4070 SUPER è pensata per chi ha una RTX 2070 SUPER o una RTX 3070 e vuole aggiornare il proprio sistema. Ma è davvero la scelta migliore, o la RTX 4070, complice il taglio di prezzo, resta l’opzione più conveniente? Scopriamolo in questa recensione del modello Founders Edition.

Design e specifiche tecniche

Il design delle nuove SUPER è cambiato rispetto a quello dei modelli precedenti, ma non in maniera eccessiva. Il sistema di raffreddamento rimane il medesimo, con le due ventole poste ai due lati opposti. Anche le dimensioni sono le stesse, con la scheda che occupa 2 slot ed è lunga 243mm.

Le novità stanno principalmente nel colore: ora la scheda è completamente nera opaca, fatta eccezione per le linee che attraversano il dissipatore, lucide. La scritta SUPER è anch’essa nera e in rilievo, ma sinceramente mi sarebbe piaciuto di più averla verde, come sulle RTX 20; sarebbe stato un bel tocco di colore, capace di attirare subito l’attenzione.

Passando alle specifiche tecniche, la nuova RTX 4070 SUPER è basata sulla GPU AD104 e conta 35,8 miliardi di transistor, ha 7168 CUDA core, circa il 22% in più della RTX 4070. A bordo troviamo poi 56 RT core di 3° generazione e 224 Tensor core di 4° generazione, 12GB di VRAM GGDR6X a 21Gbps su un bus 192-bit, 48MB di cache L2 e una frequenza operativa in boost di 2475MHz.

RTX 4070 SUPER RTX 4070 GPU AD104 AD104 CUDA Core 7168 5888 RT Core 56 (3° generazione) 46 (3° generazione) Tensor Core 224 (4° generazione) 184 (4° generazione) Frequenza (base / boost) 1980 / 2475 MHz 1920 / 2475 MHz Cache L2 48 MB 36 MB VRAM 12GB GDDR6X 12GB GDDR6X Bus di memoria 192-bit 192-bit Velocità memoria 21 Gbps 21 Gbps TGP 220 watt 200 watt Prezzo di lancio 679 euro (IVA inclusa) 669 euro (IVA inclusa)

Come potete vedere dalla tabella, le differenze principali con la RTX 4070 stanno nel numero di core e nella cache L2 a disposizione. A cambiare però sono anche la frequenza base, che passa da 1920MHz a 1980MHz, il TGP che sale da 200 watt a 220 watt e il prezzo di lancio, che arriva a 679€. Allo stesso tempo, la RTX 4070 subirà un taglio di prezzo e scenderà a 619 euro.

Non cambia la dotazione porte, che prevede tre DisplayPort 1.4 e una HDMI 2.1. Per l’alimentazione continua a esserci il connettore 12VHPWR, che in questo caso necessita di un cavo 300 watt o superiore; in alternativa in confezione è presente l’adattatore a cui è possibile collegare 2 PCIe 8 pin classici.

Prestazioni

Per valutare come si comporta la nuova RTX 4070 SUPER ho eseguito i nostri tipici benchmark, cogliendo l’occasione per apportare qualche modifica alla suite di test: Watch Dogs Legion ha lasciato spazio ad Avatar: Frontiers of Pandora, abbiamo inserito A Plague Tale: Requiem e i test con upscaler attivo in Horizon Zero Dawn.

Le diverse schede video sono state provate su una piattaforma di prova con AMD Ryzen 7 7800X3D, installato su una scheda madre X670E e abbinato a 64GB di RAM Corsair Dominator Titanium certificate AMD EXPO e a un dissipatore Corsair iCUE H150i Elite LCD Capellix.

Come di consueto ho svolto test in rasterizzazione classica, che misurano le prestazioni “grezze” della scheda video, con ray tracing e upscaler attivi e con software di creazione contenuti, per misurare le performance anche al di fuori del gaming. Sto lavorando per integrare anche benchmark di intelligenza artificiale, che troverete nelle prossime recensioni.

Benchmark in rasterizzazione

Iniziamo dai test in rasterizzazione classica, partendo dalla risoluzione Quad HD. Prima di passare ai grafici, vi segnalo che ora A Plague Tale: Requiem obbliga ad attivare l’upscaler; per questo test ho usato quello integrato nel gioco (indicato nei menu come “ottimizzazione schermo”) su tutte le GPU, mentre nel benchmark con ray tracing ho usato il DLSS 3 sulle GPU NVIDIA.

Come vedete dai benchmark, la RTX 4070 SUPER sta sempre ampiamente sopra i 60 FPS, anche in Cyberpunk 2077. Supera del 16% la RTX 4070 “liscia” e batte anche la Radeon RX 7800 XT, risultando in media il 5% più veloce. La GPU è invece mediamente il 7,5% più lenta della RTX 4070 Ti, nonostante in A Plague Tale: Requiem offra prestazioni praticamente identiche.

A risoluzione Full HD la situazione è la medesima: le differenze percentuali cambiano solo di poco e la RTX 4070 SUPER risulta il 14% più veloce della RTX 4070 e il 5% più veloce della RX 7800 XT, mentre è più lenta della RTX 4070 Ti quasi del 7%. Come potete vedere dai grafici, la RTX 4070 SUPER permette di giocare in 1080p ad alto framerate senza particolari difficoltà.

Benchmark con ray tracing e DLSS / FSR

Prima di vedere i benchmark, svolti anche in questo caso a entrambe le risoluzioni,

vi segnalo anche in questo caso alcune note: nei grafici ho indicato la versione di DLSS e FSR usata, sfruttando la versione più recente di entrambe le tecnologie implementata in ogni gioco. Ad esempio, in Cyberpunk 2077 Ho usato il DLSS 3 per le GPU NVIDIA e FSR 2.1 per quelle AMD.

Per Avatar: Frontiers of Pandora ho inserito due test, uno con DLSS e FSR 3, l’altro con FSR 3 anche sulle GPU NVIDIA. Infine, nei benchmark con upscaler di Doom Eternal e Metro Exodus Enhanced Edition non ci sono le schede AMD perché i giochi integrano solo il DLSS.

In media la RTX 4070 SUPER è il 15% più veloce della RTX 4070 e il 7% più lenta della RTX 4070 Ti, confermando in buona sostanza i dati emersi dai benchmark in rasterizzazione classica. Dai grafici emerge il peso delle tecnologie di frame generation, che offrono un importante vantaggio in termini di framerate: conosciamo già la spinta data dal DLSS 3, ma dal test di Avatar ora possiamo apprezzare anche quella di FSR 3.

Ciò che emerge da Avatar è anche l’ennesima conferma che le schede NVIDIA riescono a gestire meglio il ray tracing rispetto alla concorrenza: abilitando FSR 3 su tutte le GPU, in 1440p la RTX 4070 SUPER è il 39% più veloce della RX 7800 XT. Lo stesso discorso vale per il benchmark di Metro Exodus Enhanced Edition senza upscaling, dove la nuova scheda NVIDIA è il 28% più veloce della Radeon.

Anche in questo caso, passare alla risoluzione Full HD non cambia granché la situazione: la RTX 4070 SUPER è 13% migliore della RTX 4070 e il 5% più lenta della RTX 4070 Ti.

Benchmark a risoluzione 4K

Ho provato ad eseguire i benchmark anche a risoluzione 4K, per valutare le capacità di questa RTX 4070 SUPER e capire se fosse possibile giocare i titoli più leggeri a 2160p, o quantomeno provarli.

A questa risoluzione, la RTX 4070 SUPER è il 20% più veloce della RTX 4070 e l’11% più lenta della RTX 4070 Ti sia in rasterizzazione che con ray tracing attivo. Ad eccezione di Cyberpunk 2077, che si ferma a soli 37 FPS medi, tutti i titoli provati risultano giocabili anche a questa risoluzione: sono quasi sempre sopra i 60 FPS, ma se volete più fluidità basterà abbassare leggermente il dettaglio grafico, passando per esempio dal preset “Ultra” ad “Alto”, oppure abilitare il DLSS (senza Ray tracing).

Con ray tracing attivo i giochi più impegnativi raggiungono buoni framerate grazie al DLSS 3 e alla generazione di frame, ma nei titoli più pesanti da gestire (Cyberpunk 2077 e A Plague Tale: Requiem) abbiamo incontrato qualche problema di stuttering. Nessun problema invece in giochi meno impegnativi, come ad esempio Doom Eternal (dotato di DLSS 2). Segnalo che in A Plague Tale: Requiem, come vedete dal grafico, la RTX 4060 Ti fatica enormemente a questa risoluzione, probabilmente a causa della VRAM insufficiente; ho eseguito il test più volte, ottenendo sempre lo stesso risultato.

In buona sostanza, la RTX 4070 SUPER vi fa giocare anche in 4K, ma non è la scheda ideale per farlo. Offre prestazioni discrete nei giochi meno impegnativi, anche se attivate il ray tracing, ma per i tripla A graficamente più pesanti avrete bisogno di una scheda video di fascia superiore.

Benchmark in creazione di contenuti

Per misurare le prestazioni nella creazione di contenuti mi sono affidato a tre software: Blender, DaVinci Resolve e ON1 Resize AI. Il test di rendering non ha un confronto con la concorrenza a causa di alcune incongruenze nelle impostazioni del benchmark, ma non appena saranno risolte, verrà inserito anche quello.

Come potete vedere, nella creazione contenuti non c’è confronto con AMD, sensibilmente peggiore nei benchmark. La RTX 4070 SUPER è quasi 3 volte più veloce della RX 7800 XT in Blender, il 70% più veloce nel test Magic Mask di DaVinci Resolve e il 30% più veloce in ON1 Resize AI. Rispetto alla RTX 4070 è rispettivamente il 17%, 22% e 19% più veloce, mentre è molto vicina alla RTX 4070 Ti, che si dimostra superiore soprattutto nei test di encoding AV1.

Consumi e temperatura

Per cercare di misurare valori di temperatura e consumi reali, registro i valori medi ottenuti in gioco, spingendo le schede al massimo con un loop di Cyberpunk 2077 in 4K con ray tracing e DLSS / FSR attivi. In questo modo riesco a darvi un’idea migliore di come si comportano le schede durante sessioni di gioco intensive, probabilmente lo scenario più comune a cui saranno sottoposte una volta nei vostri PC. Vale la pena ricordare poi che questo è un test impegnativo, che mette a dura prova le schede, specialmente quelle non progettate per giocare in 4K; se giocherete a risoluzione più bassa avrete consumi inferiori.

La RTX 4070 SUPER consuma circa il 12% in più della RTX 4070, ma con un valore medio di 193 watt rimane comunque sotto il TGP di 220 watt. Male invece le due Radeon, entrambe sotto il TGP (263 watt per la RX 7800 XT e 245 watt per la RX 7700 XT) ma decisamente più energivore della RTX 4070 SUPER, che si dimostra molto più efficiente.

Per quanto riguarda la temperatura, la RTX 4070 SUPER non va oltre i 67 gradi, quindi è leggermente più calda della RTX 4070 che si ferma a 63 gradi, ma più fresca della RX 7800 XT che tocca i 71 gradi. La RTX 4070 Ti si ferma a 56 gradi, 11 in meno della nuova SUPER; tuttavia, si tratta di un modello custom con raffreddamento a tripla ventola, capace di dissipare decisamente meglio il calore.

Verdetto

La RTX 4070 SUPER arriva sul mercato per offrire un’ulteriore opzione a chi vuole una scheda per il Quad HD. A differenza delle altre SUPER, che sostituiranno i modelli attualmente in commercio, questa non prende il posto della RTX 4070, ma si posiziona tra quest’ultima, che subisce un taglio di prezzo, e la RTX 4070 Ti SUPER.

Con questa mossa NVIDIA ha tre schede per il Quad HD: una per giocare a 60 FPS, una per giocare a refresh rate elevato (la RTX 4070 Ti SUPER) e una “via di mezzo”, indicata per chi vuole più prestazioni, ma non vuole spendere 900 euro o più per il modello Ti SUPER, che vi ricordo debutterà a 909 euro, o semplicemente non ha un monitor 1440p ad alto refresh rate da abbinare a questa GPU.

La RTX 4070 SUPER debutta a 679 euro IVA inclusa, 10€ in più rispetto alla RTX 4070. Offre un rapporto prezzo/prestazioni migliore della RTX 4070 ed è anche leggermente più efficiente, consumando il 12% in più a fronte di prestazioni circa il 16% migliori.

È più veloce anche della RX 7800 XT, la scheda AMD per il Quad HD che batteva in rasterizzazione la RTX 4070 “liscia”, ma mediamente solo del 5%. In questo senso, se siete interessati solamente alle prestazioni grezze la Radeon può essere una scelta migliore, perché costa il 20% in meno (la si trova facilmente a 570 euro), ma è difficile dire se valga davvero la pena fare una scelta del genere oggi.

Le tecnologie di upscaling si stanno diffondendo sempre di più e presto potrebbero essere indispensabili: A Plague Tale: Requiem costringe ad attivare l’upscaling per giocare, mentre Avatar non fa disattivare il ray tracing, rendendo l’uso di FSR o DLSS praticamente obbligatorio. In uno scenario del genere, la scelta più sensata diventa acquistare una scheda video che offre le prestazioni migliori con queste tecnologie attive e, purtroppo per AMD, per il momento la vittoria va a NVIDIA. Sappiamo che le GeForce RTX sono di gran lunga superiori alle Radeon quando si tratta di gestire il ray tracing, in più come abbiamo visto nei test, la RTX 4070 SUPER è più veloce anche nei benchmark con FSR.

Questo significa che la RTX 4070 SUPER è la scheda perfetta per giocare in Quad HD? Non proprio. È vero, migliora le prestazioni del modello non SUPER, permette di giocare anche in 4K i titoli meno impegnativi e tutto sommato è una buona scheda video, ma il prezzo di lancio non convince del tutto. Non mi aspettavo certo un taglio importante come quello della RTX 4080 SUPER, che debutterà a 220€ in meno rispetto al listino attuale della RTX 4080, ma confidavo in una riduzione di prezzo che la rendesse ancor più competitiva. Per chi vuole giocare in Quad HD a 60 FPS, la RTX 4070 “liscia” potrebbe essere un’opzione migliore, visto il ribasso in arrivo.

La RTX 4070 scenderà a 619 euro, quindi sulla carta il rapporto prezzo/prestazioni rimane a favore del modello SUPER. Tuttavia, in molti potrebbero preferire risparmiare 60€ e prendere una scheda video leggermente meno potente, ma che all’atto pratico non offre un’esperienza di gioco peggiore di quella garantita dal modello SUPER, nel senso che non c’è, almeno per i nostri benchmark, uno scenario in cui la SUPER permette di raggiungere un’accoppiata risoluzione/framerate che non può essere ottenuta anche con la RTX 4070.

Un’altra minaccia per la RTX 4070 SUPER è il calo di prezzo della RTX 4070 Ti, che verrà sostituita dal modello SUPER e che quindi potrebbe essere protagonista di offerte interessanti, soprattutto se i venditori vorranno svuotare i magazzini. Non è qualcosa che possiamo prevedere e quindi non c’è modo di sapere se e come influenzerà le vendite del nuovo modello, ma è uno scenario che vale la pena almeno menzionare.

Tirando le somme, chi dovrebbe acquistare la RTX 4070 SUPER? Si tratta senza dubbio di una scheda video dall’ottimo rapporto prezzo/prestazioni, che però potrebbe soffrire il prezzo di lancio e lo sconto della RTX 4070. A mio avviso, è la scelta giusta per chi ha una scheda di vecchia generazione e vuole prestazioni in più per giocare qualsiasi titolo in 1440p sopra i 60 FPS in serenità, anche con ray tracing, e per provare il 4K. Per via delle performance maggiori avrà anche una vita più lunga della RTX 4070, un aspetto da non sottovalutare quando si investono cifre importanti nell’acquisto di una scheda video.