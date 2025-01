NVIDIA regala cinque GPU da collezione autografate da Jensen Huang

NVIDIA ha lanciato un'iniziativa in vista del CES 2025, mettendo in palio cinque GPU storiche autografate dal CEO Jensen Huang. I primi due modelli offerti sono la GeForce 256 e la GeForce 8800 Ultra, due schede video iconiche per l'azienda.

L'operazione, denominata "GeforceGreats", mira a celebrare l'eredità tecnologica di Nvidia e a generare interesse per la sua presenza al CES. Le GPU vengono presentate in eleganti scatole nere con la firma dorata di Huang, simboleggiando il loro status di pezzi da collezione. Per partecipare all'estrazione, gli utenti devono commentare i post dedicati sulla piattaforma X (ex Twitter).

La GeForce 256 ha rivoluzionato il concetto di scheda video.

La scelta di questi due modelli non è casuale. La GeForce 256, lanciata nel 1999, è stata la prima scheda video a essere commercializzata con la denominazione "GPU" (Graphics Processing Unit), segnando un punto di svolta nell'industria. Con i suoi 23 milioni di transistor, questa scheda era paragonabile in complessità ai migliori CPU dell'epoca, come gli AMD Athlon e gli Intel Pentium III.

Una delle innovazioni chiave della GeForce 256 era il suo motore Transform and Lighting, che permetteva di convertire le scene 3D in immagini 2D direttamente sulla GPU, alleggerendo il carico di lavoro della CPU. Questa funzionalità ha aperto nuove possibilità per gli sviluppatori di giochi e applicazioni grafiche.

La GeForce 8800 Ultra, rilasciata nel 2007, rappresenta un altro salto tecnologico per Nvidia. Questa GPU è stata la prima a supportare CUDA (Compute Unified Device Architecture), una tecnologia che ha permesso ai processori grafici di eseguire calcoli di uso generale, tradizionalmente dominio delle CPU.

CUDA ha trasformato il ruolo delle GPU, estendendone l'utilizzo oltre la semplice accelerazione grafica. Questa tecnologia ha trovato applicazioni in campi diversi come il calcolo scientifico, l'intelligenza artificiale e il machine learning, contribuendo significativamente alla crescita di Nvidia nel settore enterprise.

La GeForce 8800 Ultra vantava specifiche impressionanti per l'epoca: 128 core shader, 32 TMU, 24 ROP, 16 SM, 96 KB di cache L2, un clock di base di 612 MHz e 768 MB di memoria GDDR3 su un bus a 384 bit, offrendo una larghezza di banda di 104 GB/s.

Questa iniziativa di NVIDIA non solo celebra il passato dell'azienda, ma sottolinea anche la sua continua evoluzione tecnologica. Dal primo GPU dedicato alla rivoluzione del calcolo parallelo con CUDA, Nvidia ha costantemente ridefinito il ruolo e le capacità dei processori grafici.

L'offerta di questi pezzi di storia tecnologica autografati dal CEO Jensen Huang aggiunge un elemento di esclusività e collezionismo all'iniziativa, attirando l'attenzione degli appassionati e dei professionisti del settore in vista del CES 2025, dove ci si aspetta che NVIDIA presenti le sue ultime innovazioni.