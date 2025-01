Office 2024 a 11€: il miglior prezzo senza rischi di licenza

Se siete alla ricerca di un’offerta strabiliante per l’acquisto di Microsoft Office 2024, oggi è il vostro giorno fortunato. È infatti possibile acquistare una licenza originale di Office 2024 Professional a soli 11€, un prezzo conveniente che non lascia spazio a rischi di licenza. Questo pacchetto include tutte le applicazioni principali di Microsoft Office, tra cui Word, Outlook, PowerPoint, Excel, Access e OneNote. Inoltre, la licenza è valida per tutta la vita, senza la necessità di ulteriori costi o abbonamenti.

N.B: ricordatevi di applicare il coupon "ZYXLQ29" per fare in modo che il prezzo scenda da 13,90€ a circa 11€

Office 2024 Professional, perché approfittarne?

Una delle caratteristiche principali di questa offerta è che la licenza è relativa alla versione LTSC (Long-Term Servicing Channel), che significa che riceverete un software stabile e sicuro, con aggiornamenti minimi, ma essenziali per la sicurezza. La licenza LTSC è ideale per chi desidera evitare i cambiamenti frequenti e le funzionalità variabili tipiche di altre versioni, come Microsoft 365. Non dovrete preoccuparvi di interruzioni del servizio o modifiche inaspettate, il che vi garantisce un’esperienza di utilizzo costante e senza sorprese.

L’acquisto fa riferimento a un codice seriale, che viene consegnato immediatamente dopo l’acquisto. Grazie a questa modalità, non dovrete aspettare giorni per ricevere il prodotto, e potrete attivare la vostra licenza in pochi minuti. Il prezzo di 11€ è ottenibile applicando il coupon "ZYXLQ29", il quale consente di ottenere uno sconto aggiuntivo, rendendo l’offerta ancora più vantaggiosa. Se non utilizzato, il prezzo rimane comunque molto competitivo, considerando che si tratta della versione più recente di Microsoft Office.

Una volta acquistato Office 2024, avrete accesso a tutte le funzionalità di un pacchetto completo e professionale. Non solo Word, Outlook e PowerPoint, ma anche Excel per le vostre esigenze di calcolo, Access per la gestione dei database e OneNote per prendere appunti in modo efficiente. Non è necessario sottoscrivere abbonamenti annuali, e potrete utilizzare il software senza dovervi preoccupare di rinnovi o spese aggiuntive, un grande vantaggio rispetto ai tradizionali servizi in abbonamento come Microsoft 365.

