Omen X Emperium 65, il monitor gaming di HP da 65 pollici e 5000 dollari

HP ha presentato Omen X Emperium 65, un enorme monitor da gioco che debutterà a febbraio al prezzo di circa 5000 dollari. Si tratta di uno dei prodotti dell’iniziativa “Big Format Gaming Display” di Nvidia, annunciata al CES 2018, e volta a portare nei salotti dei display in grado di garantire prestazioni di gioco superiori rispetto alle classiche TV.

Omen X Emperium 65 non vanta solo una grande area di visualizzazione delle immagini, ma ha anche una soundbar con tre amplificatori stereo da 120 watt, che si collega nella parte inferiore e sarà venduta solo con lo schermo. La soundbar è dotata di due tweeter, per i suoi ad alte frequenze, quattro woofer per le basse frequenze e altrettanti subwoofer per i bassi più profondi.

Il tutto dovrebbe quindi garantire un’esperienza di primo piano sia dal punto visivo che sonoro, anche a distanza. G-Sync, refresh rate massimo di 144 Hz e un tempo di risposta di 4 millisecondi (si tratta di un pannello AMVA con contrasto 4000:1) consentono un’esperienza di gioco di alto livello, mentre l’integrazione del set-top box Nvidia Shield permette l’accesso ai contenuti di Netflix, Hulu, HBO Now, Amazon Prime, ma anche le app Chromecast, in 4K HDR. È inoltre possibile giocare via cloud tramite GeForce Now o direttamente dal PC.

Tra le caratteristiche interessanti di questo prodotto c’è anche l’illuminazione posteriore che si attiva con il movimento, con le porte che vengono illuminate quando avete bisogno di collegare qualche cavo o dispositivo, in modo da facilitare le operazioni anche al buio. La cornice di questo HP Omen X Emperium 65 è pari a 3 mm in alto e ai lati, mentre in basso si estende per 13,4 mm. È inoltre possibile il montaggio alla parete tramite supporti VESA 400×400.