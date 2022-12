Il CES 2023 si avvicina sempre di più e, per quanto riguarda AMD, l’attesa per le novità ancora da svelare è molta: l’azienda si appresta a presentare le CPU con 3D V-Cache e le varianti 65 watt dei modelli X disponibili in commercio. Sia le specifiche che i prezzi di queste ultime sono da poco trapelati su Videocardz, attraverso delle diapositive ufficiali che riguardano i Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 e Ryzen 5 7600, destinati a competere con le principali varianti “non K” dei processori Intel Core di 13a generazione che debutteranno il 3 gennaio 2023.

Cominciando dal modello più potente, il Ryzen 9 7900 avrà un totale di 12 core e 24 thread, insieme a un totale di 76MB di cache (64MB L3 + 12MB L2) e una frequenza massima di 5,4GHz, 200MHz in meno del 7900X. Con queste specifiche, la CPU sarà venduta a 429$ per competere sul piano del prezzo con il concorrente Core i9-13900, ma anche con il top di gamma della passata generazione i9-12900.

Fonte: Videocardz

Venendo alla fascia media, Ryzen 7 7700 includerà 8 core e 16 thread, con un totale di 40 MB di cache (32 MB L3 + 8 MB L2), una frequenza massima di 5,3GHz, inferiore di soli 100MHz rispetto a Ryzen 7 7700X. Il prezzo sarà di 329$ per porsi come avversario sia dell’i7-13700 che dell’i7-12700. Il Ryzen 5 7600 (come ci si poteva aspettare) avrà infine 6 core e 12 thread, 38MB di cache totale (32 MB L3 + 6 MB L2) e un clock massimo di 5,1GHz, ancora una volta 200MHz sotto la frequenza del 7600X. Il prezzo sarà di 229$ ponendosi come competitor diretto di i5-13600 e 12600.

Come è accaduto per le passate generazioni, AMD includerà nella confezione delle CPU Ryzen 9 7900 e Ryzen 7 7700 i suoi dissipatori Wraith Prism, il Wraith Stealth verrà invece venduto con il Ryzen 5 7600. Le varianti “lisce” dei Ryzen 7000 debutteranno il 10 gennaio prossimo, mentre tra le future uscite dell’azienda ci sono anche le schede madri di fascia bassa con controller A620.