Con questa offerta, prendi una CPU molto migliore di quella che immaginavi

Se siete alla ricerca di una CPU potente e conveniente, Aliexpress vi offre un’opportunità che non troverete altrove. In un mercato dove i prezzi delle componenti tecnologiche possono sembrare sempre più elevati, questa offerta è una vera e propria boccata d’aria fresca. Con il Ryzen 7 7700 a soli 174,99€, avrete accesso a una delle CPU più performanti della sua categoria, a un prezzo che mette in ombra qualsiasi altra proposta sul mercato. Se il vostro obiettivo è migliorare le prestazioni del vostro PC, sia che si tratti di gaming, lavoro o multitasking, questa offerta non può passare inosservata.

Vedi offerta

Ryzen 7 7700, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Ryzen 7 7700 è un processore consigliato per chiunque. Con i suoi otto core fisici e sedici thread, questo processore AMD rappresenta la scelta ideale per chi desidera assemblare un PC versatile capace di gestire efficacemente sia i moderni videogiochi che software di produttività come editing video e rendering 3D. La frequenza di boost fino a 5,3 GHz vi garantirà fluidità anche nelle operazioni più complesse, mentre il TDP di soli 65 watt assicura consumi energetici contenuti.

L'acquisto di questo processore soddisfa le esigenze di chi sta effettuando un upgrade del proprio sistema e vuole essere pronto per le tecnologie future. Il supporto per memorie DDR5 e la connettività PCI Express 5.0 rendono il Ryzen 7 7700 una soluzione a prova di futuro, mentre il dissipatore Wraith Prism (non incluso), con le sue suggestive luci RGB, aggiunge un tocco estetico all'intero sistema senza costi aggiuntivi. Se state cercando un eccellente rapporto qualità-prezzo e non necessitate della potente GPU integrata presente nei modelli superiori, questo processore rappresenta un investimento intelligente e duraturo.

Il Ryzen 7 7700 è un processore AMD di fascia media basato sull'architettura Zen 4 a 5nm, dotato di 8 core e 16 thread. Con una frequenza base di 3,8 GHz e boost fino a 5,3 GHz, offre prestazioni eccellenti per gaming e multitasking. Supporta memoria DDR5 e PCI Express 5.0, mantenendo un TDP contenuto di 65W. Se cercate un processore versatile che bilancia perfettamente prestazioni e consumi, il Ryzen 7 7700 rappresenta quindi una scelta ideale.

Vedi offerta