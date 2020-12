Pochi pezzi di Radeon RX 6800? Un rivenditore europeo svela i numeri

Non è certo un segreto che la disponibilità delle ultime schede grafiche, sia di NVIDIA che di AMD, sia piuttosto scarsa. Per farci un’idea più precisa della gravità del problema, il rivenditore europeo Proshop aveva diffuso tempo fa i numeri relativi ai pezzi presenti in magazzino al lancio delle schede della serie 30 di NVIDIA. Recentemente, ha inoltre condiviso nuove cifre che mostrano la disponibilità delle Radeon RX 6800 e RX 6800 XT di AMD e la situazione non appare certo migliore.

Naturalmente questi sono i dati di un singolo fornitore, ma ci offrono una buona base di partenza per spiegare l’attuale carenza di GPU e quello che i fornitori devono affrontare.

La quantità di scorte che Proshop ha ricevuto per le RX 6800 e RX 6800 XT è davvero insufficiente, anche minore rispetto alle proposte basate su architettura Ampere di NVIDIA. Infatti, il rivenditore ha ottenuto solo 100 schede RX 6800, tutte da Powercolor. Si attende anche l’arrivo di otto Asus RX 6800 TUF OC e cinque Asus RX 6800 Strix OC. Si tratta, in totale, di soli 113 prodotti, rispetto ai 2.213 che Proshop ha ordinato a tutti i partner.

Credit: Proshop

Passando alle Radeon RX 6800 XT, la situazione si complica ulteriormente. Il rivenditore ha ricevuto solo 25 schede PowerColor RX 6800 XT. Per quanto riguarda i modelli aftermarket, sono in arrivo solo sei schede Asus RX 6800XT Strix LC OC e tre Asus RX 6800XT TUF OC. Ciò equivale ad un totale di 34 RX 6800 XT, a fronte di un ordine di 1.909 pezzi ordinati.

Credit: ProShop

Nel frattempo, Proshop ha aggiornato anche i dati inerenti alle scorte della serie RTX 30 di NVIDIA. Sebbene la situazione sia ancora piuttosto sconfortante, è di gran lunga migliore rispetto a quella di AMD.

AMD ha accennato più volte che avrebbe “imparato dagli errori di NVIDIA” e offerto maggiori volumi rispetto alla concorrenza. Ma è chiaro che i problemi rimangano e siano piuttosto consistenti. Speriamo che la compagnia di Sunnyvale mantenga la sua promessa di risolvere questa carenza entro fine dicembre, ma sarà piuttosto difficile.