NVIDIA da record: ha guadagnato quanto tutti i suoi rivali messi assieme

Nel 2024, l'industria globale dei semiconduttori ha registrato una crescita esponenziale, trainata in gran parte dalle vendite di processori per applicazioni AI. Secondo TrendForce, i primi dieci produttori di chip fabless hanno generato complessivamente quasi un quarto di trilione di dollari nel corso dell’anno.

L’ascesa di Nvidia

NVIDIA, leader indiscussa del settore, ha conquistato da sola metà del fatturato totale. L’azienda ha registrato vendite per 124,3 miliardi di dollari, con un incremento del 125% rispetto all’anno precedente. A trainare questa crescita è stata la produzione di GPU basate sull’architettura Hopper, tra cui i modelli H100, H20 e H200. Verso la fine dell’anno, NVIDIA ha avviato la produzione di componenti ancora più avanzati basati sull’architettura Blackwell – B200, GB200 e B100 – da cui si prevede un ulteriore aumento dei ricavi nel 2025.

Le altre aziende nella top five

Subito dopo NVIDIA troviamo Qualcomm, il secondo produttore al mondo di chip fabless, con un fatturato di 34,86 miliardi di dollari. L’incremento del 13% rispetto all’anno precedente è dovuto alla diversificazione delle attività dell’azienda, che spaziano dall’automotive ai PC, fino al recente ingresso nel mercato delle CPU per data center.

Dal settore dei data center a quello dei dispositivi personali, l’IA promette di alimentare la crescita dell’industria dei semiconduttori nel 2025.

Segue Broadcom, con ricavi pari a 30,64 miliardi di dollari, in crescita dell’8% rispetto al 2023. AMD, al quarto posto, ha registrato un fatturato di 25,79 miliardi di dollari, con un’espansione del 14%. In quinta posizione si colloca MediaTek, con vendite per 16,52 miliardi di dollari.

Previsioni di crescita per il 2025

Il record di NVIDIA e delle prime dieci aziende del settore sembrano destinati a ripetersi anche nel 2025. L’intelligenza artificiale continuerà infatti a spingere la crescita in diversi ambiti, dai data center ai dispositivi personali, determinando un ulteriore aumento dei ricavi.

Proseguendo nell’elenco dei dieci principali sviluppatori di chip fabless, dopo MediaTek troviamo Marvell, con un fatturato di 5,637 miliardi di dollari, seguita da Realtek (3,53 miliardi) e Novatek (3,2 miliardi). A chiudere la classifica sono Will Semiconductor e MPS, con ricavi rispettivamente di 3,05 miliardi e 2,2 miliardi di dollari.

Il successo di queste aziende è stato in gran parte determinato dagli sviluppi nel campo dell’intelligenza artificiale. Will Semiconductor, ad esempio, ha beneficiato della crescente domanda di sensori d’immagine CMOS per smartphone Android e veicoli autonomi. MPS, invece, ha visto un notevole incremento delle vendite grazie ai suoi chip per la gestione della potenza, sempre più richiesti nel settore dei server AI.