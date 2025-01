Boom per il Ryzen 7 9800X3D in Germania: 8.700 CPU vendute al giorno

Il processore Ryzen 7 9800X3D di AMD continua a registrare una domanda enormemente alta in Germania, mesi dopo il suo lancio. Secondo quanto riportato da ComputerBase, il chip è ora ampiamente disponibile nel paese, ma a un prezzo maggiorato rispetto al listino ufficiale.

La situazione è nettamente migliorata rispetto a due mesi fa, quando era praticamente impossibile trovare il processore in stock. Attualmente, il rivenditore MindFactory lo offre a 589 euro, circa 60 euro sopra il prezzo consigliato. Questo sovrapprezzo sta aiutando a mantenere scorte sufficienti nei negozi.

In media, MindFactory vende un Ryzen 7 9800X3D ogni due minuti e mezzo.

MindFactory ha condiviso alcuni dati impressionanti sulle vendite del Ryzen 7 9800X3D. Il 1° gennaio sono state vendute quasi 8.700 unità in un solo giorno. Nei 10 giorni successivi, le vendite sono quasi raddoppiate raggiungendo 14.160 processori.

Anche negli Stati Uniti la disponibilità sta migliorando. Su Amazon e Newegg il processore è acquistabile con un sovrapprezzo di soli 10 dollari rispetto al listino ufficiale di 739 dollari.

Il Ryzen 7 9800X3D è stato uno dei processori più richiesti del 2024, offrendo prestazioni gaming superiori del 15% in media rispetto al modello precedente. Questo ha attirato rapidamente l'attenzione dei consumatori a livello globale.

AMD ritiene che la forte domanda sia stata amplificata anche dal lancio deludente dei processori Arrow Lake di Intel. Un portavoce dell'azienda ha dichiarato: "La domanda è stata un po' più alta di quanto avessimo previsto a causa del prodotto orribile realizzato da Intel".

Grazie alle sue eccellenti prestazioni, il Ryzen 7 9800X3D è rapidamente diventato il processore più venduto su Amazon pochi giorni dopo il lancio, confermandosi come una delle CPU di maggior successo degli ultimi anni.

Al momento, almeno per quanto concerne Amazon Italia, il processore non risulta disponibile, quindi se ne cercavate uno vi toccherà guardare da altri rivenditori per scoprire se lo hanno disponibile.