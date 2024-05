Presto le app Android si potranno controllare con le espressioni del volto

Google ha annunciato che il codice di Project Gameface, il suo "mouse" gaming hands-free controllato con le espressioni facciali, è ora disponibile come open-source per gli sviluppatori Android. Questa innovativa funzione di accessibilità consente agli utenti di controllare il cursore con espressioni facciali o movimenti della testa, offrendo nuove possibilità per l'interazione con i dispositivi.

Ad esempio, si può aprire la bocca per spostare il cursore o sollevare le sopracciglia per cliccare e trascinare.

Gli sviluppatori possono ora integrare questa funzione di accessibilità nelle loro applicazioni, permettendo agli utenti di controllare il cursore con gesti facciali o movimenti della testa. Project Gameface, annunciato durante il Google I/O dello scorso anno per desktop, utilizza la fotocamera del dispositivo e un database di espressioni facciali tratto dall'API MediaPipe's Face Landmarks Detection per manipolare il cursore.

"Attraverso la fotocamera del dispositivo, traccia senza soluzione di continuità le espressioni facciali e i movimenti della testa, traducendoli in un controllo intuitivo e personalizzato," .. "Gli sviluppatori possono ora creare applicazioni in cui gli utenti possono configurare la loro esperienza personalizzando le espressioni facciali, le dimensioni dei gesti, la velocità del cursore e altro ancora."

Sebbene Gameface sia stato inizialmente progettato per i gamer, Google ha dichiarato di aver collaborato con Incluzza, un'impresa sociale in India focalizzata sull'accessibilità, per esplorare come espandere questa tecnologia ad altri contesti come il lavoro, la scuola e le situazioni sociali.

Il progetto Gameface è stato ispirato dal videogiocatore quadriplegico Lance Carr, affetto da distrofia muscolare. Carr ha collaborato con Google al progetto con l'obiettivo di creare un'alternativa più economica e accessibile ai costosi sistemi di tracciamento della testa.

L'annuncio di Google durante il Google I/O 2024 segna un importante passo avanti nell'accessibilità tecnologica, offrendo agli sviluppatori gli strumenti per creare soluzioni innovative che migliorano l'interazione con i dispositivi per persone con disabilità.