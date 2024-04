Abbiamo provato Snapdragon X Plus, affiancherà X Elite nei laptop Windows ARM

Qualcomm ha annunciato l'espansione della sua piattaforma Snapdragon X Series con un nuovo processore, lo Snapdragon X Plus, che affiancherà il più potente Snapdragon X Elite nei futuri laptop Windows basati su architettura ARM. Questo nuovo componente della famiglia vanta una CPU basata sulla stessa architettura Qualcomm Oryon del fratello maggiore, un processore integrato su misura che non solo offre un sorprendente aumento del 37% delle prestazioni della CPU rispetto alle sue concorrenti dirette, ma raggiunge anche questo risultato consumando fino al 54% di energia in meno.

All'interno dello Snapdragon X Plus è presente la stessa NPU Hexagon, Qualcomm non ha voluto rinunciare alle performance IA in questo chip, capace di ben 45 TOPS (trilioni di operazioni al secondo). Snapdragon X Plus include quindi quella che l'azienda chiama la "NPU più veloce al mondo per i computer portatili", in grado di soddisfare le crescenti esigenze delle applicazioni IA on-device. Grazie a questa potenza di elaborazione, gli utenti possono aspettarsi prestazioni fluide e funzionalità migliorate in una miriade di attività, dalla produttività all'intrattenimento, ovviamente a patto che le app e i programmi sfruttino questo tipo di architettura. L'azienda ha lavorato a stretto contatto con moltissime aziende e con Microsoft per assicurarsi che questo sia il caso.

Durante la presentazione di Snapdragon X Plus, Qualcomm ha mostrato una serie di applicazioni e funzionalità ottimizzate per l'IA che sottolineano il potenziale di trasformazione della piattaforma. Queste includono:

Generazione di codice in Visual Studio Code: Sfruttando Codegen, i programmatori possono sfruttare la potenza dell'intelligenza artificiale generativa sul dispositivo per generare istantaneamente codice originale, rivoluzionando l'esperienza di programmazione e semplificando i flussi di lavoro.

Generazione musicale in Audacity: Implementando l'intelligenza artificiale di Riffusion sul dispositivo, gli utenti possono ora esplorare nuove frontiere nella creazione della musica, generando composizioni originali da suggerimenti o musica preesistente con una facilità e una creatività senza precedenti.

Sottotitoli dal vivo in OBS Studio: Grazie all'intelligenza artificiale Whisper on-device, OBS Studio consente la traduzione automatica delle lingue parlate in sottotitoli in tempo reale durante i livestream, facilitando la comunicazione attraverso le barriere linguistiche e migliorando l'accessibilità.

La GPU inclusa nel SoC è ovviamente una Adreno, capace di raggiungere 3,8 TFLOPS ed in grado di supportare fino a 3 display esterni in 4K.

L'attesa per il lancio dei PC dotati di processori ARM Snapdragon è palpabile, con gli OEM che si preparano a presentare una nuova generazione di laptop Windows che promettono di competere testa a testa con le controparti Apple. Questi portatili, che debutteranno a metà del 2024 insieme ai dispositivi dotati di Snapdragon X Elite, promettono di portare una ventata d'aria fresca nel mercato dei PC.

Snapdragon X Plus vs Snapdragon X Elite: cosa cambia?

La differenza tra questo nuovo chip Snapdragon X Plus e il modello di fascia più alta, lo Snapdragon X Elite, si trova ovviamente nelle specifiche tecniche. Snapdragon X Plus è un chip dalle prestazioni leggermente più basse che probabilmente troveremo in dispositivi dal costo più accessibile, prodotti che aiuteranno a mettere nelle mani di ancora più consumatori questa promettente generazione di processori ARM pensati per Windows.

Qualcomm Snapdragon X Plus Qualcomm Snapdragon X Elite Processo produttivo TSMC 4nm CPU Qualcomm Oryon 10-core a 3,4GHz Qualcomm Oryon 12-core a 3,8GHz Boost di due core simultaneamente fino a 4,3GHz Cache 42MB totale Supporto RAM LPDDR5X fino a 64GB e configurazioni 8-channel Supporto memoria SSD PCIe 4.0 UFS 4.0 GPU Qualcomm Adreno 3,8 TFLOPS Qualcomm Adreno 4,6 TFLOPS NPU Qualcomm Hexagon 45 TOPS Connettività Qualcomm Snapdragon X65 5G Modem-RF System Qualcomm FastConnect 7800 Mobile Connectivity System (Wi-Fi 7 e BT 5.4) Altro Supporto alle porte USB4

Leggere Elite o Plus non basta, occhio al numero di modello!

Come ormai accade sempre più spesso quando si parla di processori, X Elite e X Plus sono solamente nomi che indicano la famiglia di appartenenza dei chip Qualcomm, ma i modelli possono essere svariati e differire leggermente in base al loro SKU (stock keeping unit, numero univoco identificativo di un prodotto).

Nel caso della Qualcomm X Series, al momento della scrittura di questo articolo sono stati dettagliati dall'azienda 4 diverse varianti di processore ARM per dispositivi desktop.

Qualcomm Oryon CPU Qualcomm Adreno GPU Qualcomm Hexagon NPU Memorie Piattaforma SKU Core Cache totale Frequenza massima multi-thread Dual Core Boost TFLOPS TOPS Tipo di memoria Velocità di trasferimento Snapdragon X Elite X1E-84-100 12 42MB 3,8GHz 4,2GHz 4,6 45 LPDDR5X 8448MT/s Snapdragon X Elite X1E-80-100 12 42MB 3,4GHz 4,0GHz 3,8 45 LPDDR5X 8448MT/s Snapdragon X Elite X1E-78-100 12 42MB 3,4GHz - 3,8 45 LPDDR5X 8448MT/s Snapdragon X Plus X1P-64-100 10 42MB 3,4GHz - 3,8 45 LPDDR5X 8448MT/s

Come capire qual è il più adatto alle proprie esigenze? Semplice, ecco come vanno interpretati i codici di modello, per esempio Sanpdragon X1E-84-100:

Snapdragon X Plus: benchmark a confronto con X Elite (e la concorrenza)

Durante la nostra permanenza a Londra a inizio aprile, Qualcomm ci ha mostrato in azione i suoi due nuovi chip a bordo degli ormai classici reference design utilizzati per lo sviluppo. Oltre alle demo citate in apertura, abbiamo potuto osservare il silicio in azione in alcuni dei più comuni benchmark del settore, confermando tra l'altro che se i laptop non sono collegati alla presa di alimentazione non si può discernere alcun calo di potenza.

Benchmark Qualcomm Snapdragon X Plus Qualcomm Snapdragon X Elite Geekbench 6.2 ST 2400 - 2425 2750 - 2800 MT 12.800 - 13.100 14.200 - 14.400 Cinebench 2024 ST 107 - 109 121 - 123 MT 825 - 845 920 - 980 Chrome (Beta) Speedometer 2.1 410 - 430 450 - 470 JetStream 2.1 280 - 290 310 - 320 UL Procyon Al Inference 1750 - 1800 1750 - 1800 Office Productivity 5700 - 5900 6200 - 6500 PCMark 10 Applications 12.500 - 12.800 12.800 - 13.200 Blender CPU 340 - 360 380 - 410 3DMark Wild Life Extreme 37,1 - 38,5 fps 37,1 - 38,5 fps

Ovviamente, durante una breve presentazione, l'azienda di San Diego ha voluto ancora una volta sottolineare i punti di forza dei suoi chip a confronto con le alternative quali i SoC Apple Silicon e i più recenti processori x86 Intel e AMD.

Spostando l'attenzione sul chip più potente, Qualcomm ha voluto mostrarci alcuni dati che potrebbero essere davvero interessanti per valutare le prestazioni degli Snapdragon X Elite nella vita di tutti i giorni. Nello specifico, i seguenti grafici ci mostrano il salto previsto grazie a X Elite nella velocità di apertura delle app, nella velocità di navigazione e nell'autonomia.

Personalmente sono davvero curioso di poter provare in azione i dispositivi dotati di questi chip che verranno quasi sicuramente presentati durante Computex 2024 a Taipei. Noi saremo ovviamente presenti, pronti per raccontarvi tutte le nostre prime impressioni dalla fiera taiwanese!