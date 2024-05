Questa app registra ogni tua azione sul PC e ti trasforma in un episodio di Black Mirror

Tutti abbiamo vissuto quella frustrante esperienza di non riuscire a ritrovare qualcosa che ricordiamo di avere letto o visto sul nostro PC, nonostante abbiamo passato ore a cercarla nella cronologia del browser. Se avete guardato la famossisima serie tv Black Mirror potrebbe esservi venuto in mente un episodio in particolare intitolato "The Entire History of You", in cui viene introdotta una tecnologia capace di registrare e riprodurre i ricordi. Ebbene, il tutto ha ispirato uno sviluppatore a creare un'app open-source rivoluzionaria.

Chiamata Windrecorder, quest'app funziona come un "motore di ricerca della memoria personale", registrando ogni azione ed elemento visualizzato sullo schermo del proprio computer. Grazie all'utilizzo di FFmpeg per la registrazione dell'attività sullo schermo in segmenti di 15 minuti e l'impiego di API locali OCR e dell'incorporamento di immagini per l'indicizzazione, Windrecorder offre un modo unico per rivedere ciò che si è fatto sul proprio PC.

Nonostante registri solo un monitor alla volta, l'app ha in programma di supportare configurazioni multi-monitor. Offre, inoltre, la possibilità di escludere specifiche app o aree dello schermo dalle registrazioni. Tra le funzionalità si annoverano, per esempio, la visualizzazione di statistiche giornaliere, periodiche e un riassunto del ritmo circadiano, oltre alla generazione di lightbox mensili.

Prima di gridare al genio, però, è importante considerare alcuni aspetti: FFmpeg potrebbe occasionalmente utilizzare una grande quantità di memoria e la funzione di riavvolgimento istantaneo non è disponibile; ogni frammento video di 15 minuti deve completare la registrazione prima di poter essere riavvolto. Inoltre, le registrazioni non sono criptate, ma tutto viene gestito localmente, garantendo che nessun dato venga caricato su server esterni. Anche se attualmente non supporta AI/LLM, questa possibilità non è esclusa per il futuro.

In ogni caso, per chi fosse interessato Windrecorder è disponibile per il download su GitHub.