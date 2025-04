Windows 11: aggiornamento di aprile causa schermate blu improvvise

L'aggiornamento mensile di Windows si trasforma, ancora una volta, in frustrazione per molti utenti. L'ultimo aggiornamento di sicurezza rilasciato da Microsoft questo aprile sta causando problemi significativi, con schermate blu della morte (BSOD) che appaiono apparentemente senza motivo sui dispositivi aggiornati. Un fenomeno che si aggiunge alla già lunga lista di disservizi provocati dalle patch recenti, confermando quella che ormai è diventata una costante: ogni Patch Tuesday porta con sé una nuova serie di problemi da risolvere.

Il famigerato aggiornamento KB5055523 per Windows 11 versione 24H2, distribuito durante il consueto martedì delle patch, sta generando errori di sistema identificati dal codice 0x18B "SECURE_KERNEL_ERROR". Dopo l'installazione e il riavvio del PC, gli utenti si trovano davanti alla temuta schermata blu, senza possibilità di intervento diretto. Microsoft ha riconosciuto il problema nella sua documentazione ufficiale, confermando che si tratta di un'anomalia legata specificamente a questo aggiornamento di sicurezza.

Per gli utenti comuni, la situazione è particolarmente frustrante: essendo un aggiornamento di sicurezza obbligatorio, KB5055523 verrà installato automaticamente prima o poi, e non esiste una reale possibilità di evitarlo. L'unica soluzione disponibile al momento è attendere che la correzione si propaghi attraverso il sistema Known Issue Rollback (KIR) di Microsoft, un processo che può richiedere fino a 24 ore per completarsi sui dispositivi consumer.

La situazione attuale non è un caso isolato. Solo pochi giorni fa, lo stesso aggiornamento aveva già mostrato problemi significativi con Windows Hello, impedendo agli utenti di utilizzare il riconoscimento facciale per accedere ai propri dispositivi. Il pattern di aggiornamenti problematici sembra ripetersi con preoccupante regolarità nel calendario di Microsoft.

Per gli amministratori IT e i responsabili di sistema, Microsoft ha predisposto una soluzione temporanea attraverso una configurazione di Group Policy che permette di implementare il Known Issue Rollback per rimuovere il codice problematico. Ma per l'utente medio, l'unica opzione è attendere pazientemente che la correzione venga distribuita automaticamente.

Un mondo senza aggiornamenti Windows che rompono qualcosa ogni mese sarebbe quasi utopico.

Il riavvio del sistema potrebbe accelerare l'applicazione della soluzione, secondo quanto indicato da Microsoft, ma non garantisce risultati immediati. Questo lascia milioni di utenti in una situazione di incertezza, costretti a convivere con il rischio di schermate blu fino alla risoluzione del problema.

L'impatto dell'aggiornamento di aprile non si limita alle schermate blu e ai problemi con Windows Hello. Altri effetti collaterali includono l'impossibilità per gli utenti di sistemi ARM di scaricare e giocare a Roblox dal Microsoft Store, oltre a incompatibilità con specifiche versioni di software Citrix durante l'installazione di determinati aggiornamenti di sicurezza.

La situazione solleva interrogativi sul processo di controllo qualità degli aggiornamenti Windows. Nonostante gli sforzi di Microsoft per migliorare la stabilità del sistema operativo, il ripetersi di problemi post-aggiornamento suggerisce che ci sia ancora molto lavoro da fare per garantire un'esperienza utente priva di intoppi. Nel frattempo, gli utenti Windows continuano a chiedersi se il prossimo aggiornamento porterà soluzioni o nuovi problemi da affrontare.