Questa chiavetta USB ha un pulsante per l’autodistruzione

Il conglomerato russo Rostec ha annunciato una particolare chiavetta USB, in grado di… autodistruggersi. Il drive infatti integra un detonatore che, se azionato, distrutto i chip NAND su cui sono archiviati i dati. Questo detonatore può essere attivato manualmente e a detta della compagnia è completamente sicuro per l’utente finale, in quanto la chiavetta USB rimane intatta e l’unico componente a subire danni è proprio la memoria NAND.

“Abbiamo creato un dispositivo capace di proteggere al meglio le informazioni da accessi non autorizzati: l’impossibilità di recuperare i dati è stata certificata” ha dichiarato Igor Nasenkov, chief executive di Technodynamika, l’azienda dietro lo sviluppo di questa particolare chiavetta. “In futuro, il dispositivo sarà testato per resistere a fattori climatici, urti meccanici e sicurezza dei dati conservati a lungo termine. Lavoreremo anche a diverse opzioni, adatte a diverse situazioni”.

Credit: Rostec

Al momento Rostec ha mostrato solo alcuni prototipi della chiavetta, dichiarando però di poter personalizzare prestazioni e capacità a seconda delle necessità. Un altro aspetto non chiarito dal gruppo è come pensano di prevenire attivazioni accidentali del detonatore, che porterebbero a una perdita non voluta dei dati, un fattore che potenzialmente potrebbe avere conseguenze disastrose.

Le unità d’archiviazione moderne consentono di cancellare l’intero contenuto della memoria molto velocemente, inoltre permettono di proteggere i dati presenti con crittografia AES-256 e possono distruggere la chiave di decrittazione per tenere i dati al sicuro. Oggi come oggi è praticamente impossibile superare questo sistema di sicurezza in tempi accettabili, tuttavia la soluzione proposta da Rostec potrebbe essere quello che fa al caso dei più paranoici, che non vogliono lasciare nulla al caso e non si fidano nemmeno dei sistemi di crittografia più sofisticati.