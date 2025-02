Questo router Wi-Fi ha una portata di più di 15km e costa meno di 100€

Morse Micro ha presentato il MM-HL1-EXT, un router Wi-Fi HaLow che promette di rivoluzionare la comunicazione a lungo raggio e basso consumo. Il dispositivo, parte della serie HaLowLink 1, utilizza lo standard IEEE 802.11ah Wi-Fi HaLow per raggiungere una connettività fino a 16km (10 miglia) nelle aree rurali e 3km in ambienti urbani.

L'MM-HL1-EXT opera nella banda dei 900MHz (negli Stati Uniti) e offrendo una copertura eccezionale. Questa capacità di raggiungere distanze significativamente maggiori rispetto al Wi-Fi tradizionale lo rende ideale per applicazioni dove la connettività cablata è impraticabile o costosa.

Una delle caratteristiche distintive dell'MM-HL1-EXT è la sua natura ibrida. Oltre al supporto Wi-Fi HaLow, il router integra anche la connettività Wi-Fi 4 (802.11n) a 2,4 GHz. Questa dualità consente al dispositivo di fungere sia da access point indipendente sia da estensore di rete, migliorando la copertura in aree difficili da raggiungere e offrendo flessibilità operativa.

Il cuore pulsante dell'HaLowLink 1 è il processore dual-core MediaTek MT7621A, affiancato da 256MB di DRAM e 32MB di memoria flash NAND. Il modulo radio, basato sul chipset MM6108 di Morse Micro e sull'AW-HM593 di AzureWave, garantisce una potenza di trasmissione fino a 23dBm, assicurando una connessione stabile e performante anche su lunghe distanze.

Le opzioni di connettività fisica includono due porte Gigabit Ethernet e il supporto per Ethernet-over-USB. L'alimentazione e la trasmissione dati possono avvenire tramite una porta USB-C, semplificando l'installazione e l'integrazione in diversi ambienti.

L'MM-HL1-EXT si basa sulla piattaforma OpenWrt 23.05, un sistema operativo open-source e altamente personalizzabile. Questa scelta offre agli utenti la libertà di adattare il router alle proprie esigenze specifiche e garantisce la possibilità di aggiornamenti firmware online, mantenendo il dispositivo al passo con le future evoluzioni tecnologiche.

Sebbene la velocità massima del Wi-Fi HaLow sia limitata a 32Mbps con una larghezza di banda di 8MHz, la capacità Wi-Fi 4 del router supporta velocità fino a 300Mbps a 40MHz. Questa versatilità rende l'MM-HL1-EXT adatto a una vasta gamma di applicazioni, dall'Internet of Things (IoT) all'automazione industriale, fino alla connettività in aree rurali e remote.

In contesti industriali complessi, due unità HaLowLink 1 possono essere utilizzate come alternativa wireless al cablaggio Ethernet, riducendo i costi e la complessità delle installazioni in ambienti esterni o remoti.

L'MM-HL1-EXT ha già ottenuto le certificazioni necessarie per l'utilizzo in Nord America (FCC), Canada (IC) e Australia (RCM). Morse Micro è attivamente impegnata nell'ottenimento delle certificazioni per l'area EMEA (868 MHz) e l'Asia, espandendo ulteriormente il mercato potenziale del dispositivo.

Il router è attualmente disponibile nei Paesi in cui può operare al prezzo di circa 99 dollari. Le scorte iniziali sono limitate, ma si prevede un aumento della disponibilità entro il 14 aprile 2025. Per ordini di grandi quantità, è previsto un tempo di consegna stimato di otto settimane.

Il lancio dell'MM-HL1-EXT rappresenta il culmine di quasi un decennio di ricerca e sviluppo da parte di Morse Micro nel campo del Wi-Fi HaLow. L'azienda ha costantemente migliorato le prestazioni della sua tecnologia, passando da una copertura di 3 chilometri (2 miglia) con dispositivi alimentati a batteria a bottone nel febbraio 2024, a 16 chilometri (10 miglia) a settembre dello stesso anno.

Al CES 2025, Morse Micro ha presentato router Wi-Fi in grado di fornire una velocità di 250Mbps su un raggio di 16 chilometri, dimostrando il potenziale rivoluzionario di questa tecnologia.