Raijintek, al Computex tante novità per il raffreddamento a liquido

Raijintek ha presentato le sue nuove soluzioni per il raffreddamento a liquido, tutte accomunate da materiali di qualità e LED RGB addressable.

In occasione del Computex di Taipei, Raijintek ha presentato diverse nuove soluzioni per il raffreddamento, sia all in one che custom loop.

Partiamo da EOS I 240 RBW, un dissipatore AIO che sfrutta un radiatore in rame da 240 mm ad alta densità e due ventole ARGB da 120 mm. È compatibile con tutti i socket moderni ed è equipaggiato con una pompa dalla portata massima di 80 L/H.

l’EOS II 240 RBW condivide le stesse caratteristiche dell’EOS I, ma presenta un design diverso per la pompa, più squadrata e con gli RGB addressable posizionati diversamente.

Il NYX RBW è il nuovo AIO top di gamma di Raijintek. I tubi sono rivestiti in teflon, il radiatore e il waterblock sono completamente in rame, e quest’ultimo oltre ai classici LED RGB addressable include anche un piccolo schermo che indica la temperatura.

La nuova pompa ha una portata massima di 240 L/H e dovrebbe essere facilmente ricaricabile. Secondo quanto ci ha detto l’azienda, il design finale sarà 1/3 più piccolo di quello visto al Computex.

Raijintek ha presentato anche una nuova versione di Samos, il waterblock full cover per RTX 2080 e RTX 2080 Ti. La parte superiore è in acrilico trasparente, mentre la piastra di raffreddamento è in rame. Il blocco include anche i nuovi raccordi a distacco rapido prodotti da Raijintek, caratterizzati dall’essere in ottone anziché in plastica.

Tra gli altri componenti singoli per sistemi custom loop Raijintek ha portato al Computex BIA 200 RBW, un radiatore in alluminio da 200 mm con 18 tubi in cui passa il liquido e 20 lamelle per pollice. Non mancano i LED ARGB, posizionati sul lato, che donano un tocco di colore anche a un componente solitamente “anonimo”.

L’azienda ha mostrato anche le nuove ANEMI 200 RBW, ventole ARGB da 200 mm. Sono state progettate per massimizzare la pressione statica e dispongono di 11 pale, per offrire il miglior flusso d’aria possibile.

ICE D5 TGS è invece la nuova pompa / serbatoio di Raijintek, che utilizza una pompa D5 con una portata massima di 1000 L/H. Il serbatoio è in vetro temperato e (anche qui) non mancano i LED ARGB, posizionati sul lato.