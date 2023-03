Raja Koduri lascia Intel. L’attuale Chief Architect, dopo cinque anni in cui ha lavorato alle schede grafiche del colosso di Santa Clara per sfidare AMD e NVIDIA e rendere Intel competitiva anche in quest’ambito, andrà a fondare una startup dedicata a software IA generativo per i videogiochi.

Ad annunciare l’addio di Koduri è stato il CEO Pat Gelsinger che, su Twitter, ha ringraziato il collega per il contributo allo sviluppo delle tecnologie e architetture Intel. Koduri, rivelatosi fondamentale per il lancio di tre nuove linee di prodotto nel corso del 2022, ha ringraziato il suo ormai ex capo e ha promesso, sempre su Twitter, che nelle prossime settimane svelerà ulteriori dettagli sul proprio futuro.

Intel ha già riorganizzato il reparto che si occupa di grafica, quindi l’addio di Koduri non lascia vuoti da colmare. Jeff McVeigh continuerà a coprire il ruolo di capo ad interim del team AXG mentre la società è alla ricerca di una figura permanente.

Raja Koduri si è unito a Intel nello stesso periodo dell’ex AMD Jim Keller, con cui (insieme anche a Murthy Renduchintala) ha progettato e allineato il portfolio di prodotti sotto la strategia dei “sei pilastri”, basata sui punti di forza delle IP Intel. L’addio di Keller e Renduchintala nel 2020 ha portato a un cambio di piani e Koduri ha continuato come capo del gruppo Architettura, Software e Grafica, diventando poi nell’aprile 2022 Vicepresidente Esecutivo dell’azienda.

Koduri ha guidato la creazione e il lancio delle schede grafiche Intel Arc, oltre alle GPU Ponte Vecchio dedicate ai datacenter. Inoltre, ha lavorato ai primi ASIC “Blockscale” per il mining di Bitcoin. Purtroppo i ritardi sulle GPU hanno costretto Intel a cambiare la propria strategia, ma la continua ottimizzazione dei driver unita al taglio di prezzo sta mettendo le schede Intel Arc Alchemist in una posizione interessante per le configurazioni gaming di fascia media. Gli sforzi dell’azienda in questo campo senza dubbio continueranno, anche senza Koduri.