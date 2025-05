Intel promette novità sulle GPU Arc a COMPUTEX

Le nuove GPU Intel Arc Battlemage si preparano a conquistare il settore professionale con un importante aggiornamento della linea Pro, specificamente ottimizzata per carichi di lavoro AI e creazione di contenuti. L'azienda di Santa Clara ha rilasciato un teaser sui social media che anticipa il debutto delle nuove schede grafiche durante l'imminente COMPUTEX di Taipei, confermando così l'impegno di Intel nel mercato delle GPU dedicate, nonostante le difficoltà incontrate nelle precedenti generazioni. La strategia sembra puntare decisamente sul segmento professionale, dove le capacità di calcolo e la memoria estesa rappresentano fattori cruciali.

Il teaser pubblicato su X non rivela dettagli tecnici specifici, ma alimenta le aspettative degli addetti ai lavori a pochi giorni dall'importante fiera tecnologica taiwanese.

"Nuove GPU Intel Arc Pro sono in arrivo. Ci vediamo a Taipei!", recita il breve messaggio dell'azienda che ha immediatamente scatenato speculazioni tra gli appassionati.

Secondo le indiscrezioni emerse recentemente, Intel si starebbe preparando a lanciare varianti con capacità di memoria significativamente superiori rispetto ai modelli consumer già annunciati. Le nuove schede Arc Pro dovrebbero infatti offrire il doppio della VRAM rispetto alle attuali varianti consumer B580 e B570, arrivando rispettivamente a 24GB e 20GB. Un sostanziale passo avanti anche rispetto all'attuale top di gamma professionale Arc Pro A60, che si ferma a 12GB.

L'aggiornamento non riguarderebbe solo la quantità di memoria, ma includerebbe anche il passaggio alla nuova architettura Battlemage, rappresentando quindi un salto generazionale completo per la linea professionale di Intel. Questo upgrade dovrebbe tradursi in prestazioni significativamente migliori nelle applicazioni di intelligenza artificiale e nei workflow professionali che richiedono elevata potenza di calcolo.

Oltre all'aumento della memoria, le voci più interessanti riguardano la possibile introduzione di un nuovo chip grafico di fascia alta. Mentre le varianti con bus a 192-bit e 160-bit sono basate sul chip BMG-G21, Intel potrebbe finalmente svelare una soluzione professionale basata sul più potente BMG-G31, dotato di bus a 256-bit e un numero superiore di core Xe2. Questa mossa permetterebbe all'azienda di competere in segmenti di mercato più esigenti, dove attualmente dominano NVIDIA e AMD.

La presentazione di queste nuove GPU al COMPUTEX sarà particolarmente significativa per comprendere quanto Intel sia realmente impegnata nel mercato delle schede grafiche dedicate. Nonostante le difficoltà iniziali con la prima generazione Arc "Alchemist", l'azienda ha continuato a investire sia sul fronte hardware che software, migliorando costantemente driver e prestazioni. Il focus sul segmento professionale potrebbe rivelarsi una mossa strategica per costruire credibilità in un mercato dove gli utenti sono disposti a pagare un premium per soluzioni affidabili e ottimizzate.

Nelle prossime settimane emergeranno sicuramente ulteriori dettagli sulle specifiche tecniche e sulle potenzialità di queste nuove soluzioni grafiche. La competizione nel settore delle GPU professionali si fa sempre più intensa, con NVIDIA che domina con le sue soluzioni RTX e AMD che cerca di guadagnare terreno con le Radeon Pro. L'ingresso di Intel con prodotti specificamente ottimizzati per AI e workstation potrebbe alterare gli equilibri di un mercato tradizionalmente dominato da due soli attori.