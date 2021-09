Raspberry Pi, questo progetto a tema cyberpunk è davvero spettacolare

Il cyberdeck, una curiosa amalgama di estetica anni ’80 e tecnologia all’avanguardia, in questo caso il Raspberry Pi, è una delle build preferite dei maker a tema cyberpunk e recentemente ne è stato pubblicato un nuovo modello su Hackster. Frutto cibernetico proveniente dall’immaginazione elettrica del maker noto come Bongoplayingmonkey, questa build prende come base retrofuturistica un lettore di audiocassette Sanyo della fine degli anni ’70. “Ho sempre pensato che il design degli apparecchi sci-fi dovrebbe provenire da quello dell’elettronica di consumo degli anni ’70 e ’80 perché questo era l’ambiente visivo per scrittori come Gibson” – ha scritto Bongoplayingmonkey in un post su The Cyberdeck Cafe.

Credit: Bongoplayingmonkey

Bongoplayingmonkey voleva mantenere il VU meter e la mappa del mondo dalla parte anteriore del lettore di cassette, ma ha rimosso il resto a favore di un display LCD a due righe e una tastiera meccanica al 65% (una AJAZZ AK33). All’interno del case è stato posizionato un Raspberry Pi 4, un UPS Geekworm x708 e alcune batterie, tutto montato su misura per essere collegato in modo sicuro al telaio. Sul lato c’è un eccellente pezzo di hacking: un dispositivo HID composto da un quadrante rotante, una levetta analogica e due pulsanti che emulano i clic del mouse, tutti collegati tramite un Arduino che imita un dispositivo di input USB perfetto per scorrere e leggere il testo, secondo Bongoplayingmonkey. Il pezzo forte, però, è dato dallo schermo: un piccolo LCD Elecrow da 7” su un supporto stampato in 3D collegato sul lato sinistro del cyberdeck da un braccio articolato. Si tratta di un componente che valorizza perfettamente l’aspetto dell’oggetto. Ethernet, USB, HDMI e GPIO sono tutti accessibili attraverso la parte superiore del case, quindi anche il deck è espandibile.

Credit: Bongoplayingmonkey

Credit: Bongoplayingmonkey

Tuttavia, c’è ancora un po’ di lavoro da fare: il codice per il VU meter (per mostrare informazioni come la potenza del segnale Wi-Fi o il livello della batteria) e il display LCD non sono ancora finiti, ma questo cyberdeck si distingue già dal resto delle proposte simili per le sue particolarità.