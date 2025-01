Raspberry Pi ora permette di realizzare uno stream deck fai da te

Dopo aver visto, praticamente, ogni sorta di device portatile , e non, venire realizzato dai vari maker sfruttando il potenziale del Raspberry Pi, il progetto di cui vi parliamo oggi potrebbe persino risultare meno incredibile rispetto ad altre creazioni passate.

Resta però il fatto che un maker ha creato uno stream deck fai da te utilizzando un Raspberry Pi e un touchscreen da 7 pollici. Il dispositivo, sviluppato da Last-Shake-9874, permette di controllare varie funzioni del PC come aprire applicazioni e monitorare le statistiche di sistema.

Il progetto non è ancora completo e nuove funzionalità verranno aggiunte in futuro.

Gli stream deck sono strumenti molto diffusi tra streamer e content creator, ma questo progetto dimostra come sia possibile realizzarne uno personalizzato con componenti facilmente reperibili. Il cuore del sistema è un Raspberry Pi 4, collegato a uno schermo touch che funge sia da display che da interfaccia di input.

Il software è basato su Boot2qt e include un'applicazione desktop che interpreta i comandi inviati dal Raspberry Pi. Nel video dimostrativo si vede l'autore selezionare la calcolatrice dallo schermo touch, che viene poi avviata sul PC collegato.

Last-Shake-9874 ha dichiarato di voler migliorare ulteriormente il progetto, progettando un case su misura per contenere tutti i componenti. Inoltre, sta valutando la possibilità di adattare il sistema per funzionare con versioni più compatte del Raspberry, come il Pi Zero o addirittura il Pico.

Questo stream deck fai-da-te rappresenta un ulteriore esempio di come la community che gravita attorno al Raspberry Pi riesca a creare alternative, altamente personalizzabili ai prodotti che comunemente si possono trovare in commercio.

In questo caso specifico, acquistare un Raspberry Pi 4 (che potete trovare su Amazon) e un touchscreen da 7 pollici, potrebbe costare più di uno stream deck, ma la possiblità di personalizzarlo come meglio si crede, potrebbe ingolosire molti maker. Se foste interessati, il codice e tutti idettagli sul progetto sono disponibili sulla pagina Reddit dell'autore.