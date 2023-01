Sebbene il nome suoni curiosamente Italiano, Pimoroni è un’azienda Inglese che si occupa di produrre particolari versioni del Raspberry Pi e relativi accessori destinati ad ambiti più disparati. Uno dei prodotti tra i più interessanti è però Picade, ovvero un piccolo cabinato basato su Raspberry Pi che permette ai retrogamer nostalgici di tornare indietro nel tempo e giocare ai titoli più storici e iconici dell’epoca.

Tutto è nato da un progetto Kickstarter lanciato ormai ben 10 anni fa, nel 2012, con cui Pimoroni forniva un set fai-da-te per realizzare il proprio cabinet con scheda Raspberry Pi. Il progetto riscosse successo e si espanse, fino a diventare una vera e propria gamma di prodotti venduti in gran numero al livello mondiale. Questi possono essere anche personalizzati su richiesta, come ha fatto Gavin Strange, direttore dell’animazione e design di Aardman, ovvero la società che si è occupata di animare cartoni in computer grafica del calibro di Wallace e Gromit!

Fonte: Gavin Strange

Come è possibile vedere dalle foto condivise, il cabinet di Gavin è a tema Street Fighter 3, con tanto di stick e pulsanti colorati in verde e giallo. Il dispositivo è compatto e potrebbe essere posizionato sopra una mensola o scrivania: per rendere l’idea, nelle foto lo si nota poggiato sopra un libro. Oltre alla scheda Raspberry Pi, all’interno troviamo anche una scheda d’espansione HAT Picade X, che permette il collegamento di più tipi di input, tra joypad e altri controller, oltre a un altoparlante integrato, un DAC/amplificatore da 3W e connettori per il collegamento di pulsanti con retroilluminazione LED RGB Picade Plasma. Per via della sua natura personalizzabile è naturalmente anche possibile scegliere la dimensione del display e, giudicando dalle dimensioni delle cornici, sembra che Gavin abbia optato per uno schermo da 10 pollici. I pannelli utilizzati dall’azienda sono di tipo IPS e questo in particolare ha una risoluzione di 1024 x 768, con rapporto 4:3.

Si può anche scegliere una diversa tipologia di pulsanti, come ad esempio quelli con superficie concava ed è ovviamente anche possibile sostituirli. La gamma Picade è chiaramente pensata per gli appassionati e, in generale, per gli irriducibili amanti dei cabinati e dei relativi titoli. Il cabinato viene spedito in una confezione ed è facile da montare, dando a tutti la possibilità di creare il proprio arcade personale.