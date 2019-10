Razer, il primo notebook al mondo con tastiera ottica

Razer Blade 15 Advanced monta la prima tastiera ottica al mondo realizzata per i portatili. Ecco come funziona.

Razer ha annunciato la prima tastiera ottica al mondo realizzata per i portatili. Dopo essere stata la prima nel 2016 ad adottare una tastiera meccanica a basso profilo in un portatile, Razer rilancia inserendo nuovi switch ottici nella tastiera del portatile gaming Razer Blade 15. La tastiera a basso profilo di questo portatile è stata progettata per i gamer che ricercano una risposta immediata, feedback tattile soddisfacente e un input rapido.

“Sotto ogni tasto”, spiega Razer, “un raggio di luce infrarosso è usato per rilevare la pressione sul tasto (attuazione) consentendo una precisione ed una velocità di risposta superiore alle tradizionali tastiere dei portatili”.

Il risultato è una tastiera con un punto di attuazione di solo 1 mm con una forza di 55 grammi e il 50% in più di corsa, al fine di consentire ai giocatori di inviare più comandi in meno tempo.

Oltre a una risposta veloce, la nuova tastiera restituisce un click meccanico e tattile che permette di capire quando ogni input è stato registrato, fornendo un’esperienza migliore rispetto alle tradizionali tastiere a membrana.

La tastiera ottica del Razer Blade 15 si contraddistingue anche per l’N-Key Rollover (NKRO) con anti-ghosting, inoltre ogni tasto è retroilluminato con Razer Chroma RGB, che offre 16,8 milioni di colori.

Il Razer Blade 15 è dotato di una CPU Intel Core i7-9750H con 6 core / 12 thread, una GPU GeForce RTX 2070 Max-Q, 16 GB di memoria DDR4-2667, 512 GB di SSD, uno schermo da 15,6 pollici Full HD a 240 Hz e connettività Wi-Fi 6, ma anche una USB C (Thunderbolt 3) e una doppia USB 3.2 Gen 2 (di tipo A).

La tastiera ottica è disponibile solo nel modello Razer Blade 15 Advanced a 2649 dollari, ma arriverà anche su altre versioni nel corso del 2020. Purtroppo il portatile Razer, malgrado l’azienda abbia manifestato l’interesse a sbarcare in Europa, non è acquistabile dal sito italiano.