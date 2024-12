Regali di Natale: Office a vita per 15€ e Windows 11 Pro a 10€

Con l'avvicinarsi delle festività, inizia la ricerca del regalo perfetto. E quale regalo migliore di una licenza a vita dei software più celebri? Sicuramente un cadeau originale da mettere sotto l'albero, per ripartire alla fine delle vacanze con produttività e slancio, tenendo fede anche ai buoni propositi dell'anno nuovo.

Si tratta senza dubbio della scelta ideale per chiunque desideri semplificare il proprio lavoro, stimolare la creatività e rendere più efficienti le attività quotidiane. Le offerte natalizie di GoDeal24 offrono prezzi imbattibili e software di alta qualità. Con le licenze a vita, farai un dono che continuerà a dare i suoi frutti nel tempo, perfetto per migliorare la produttività a casa, in ufficio o per progetti personali.

Per soli 35,11€, puoi regalare Office Professional 2021, una suite di lavoro completa con Word, Excel, PowerPoint e Outlook. Con questo acquisto una tantum, ti garantirai di non dover sostenere costi ricorrenti, per avere a disposizione, a un costo inferiore e a vita, gli stessi software che ti garantirebbe un abbonamento Microsoft 365.

Anche Office Professional 2016 è disponibile al prezzo più basso di quest'anno, a soli 15,29€ per l'utilizzo a vita, la soluzione ideale per chi ha un budget ridotto. Il software sarà disponibile per il download immediato dopo l'acquisto, con una chiave di attivazione inviata direttamente nella tua casella di posta. Non perdere questa occasione!

Ma scopriamo assieme le altre promo natalizie.

Aumenta la tua produttività con Office

Microsoft ha lanciato Office 2024 il 1° ottobre e, grazie alle offerte imperdibili su GoDeal24, potrai risparmiare oltre 100€ per ottenere una licenza a vita dell'ultima suite Office per il tuo Mac o PC. La versione 2024 introduce un design aggiornato delle app preferite, nuove funzionalità di produttività, integrazione con l'IA e molto altro ancora per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi nel modo più efficiente.

Grazie all'integrazione IA, Office 2024 offre suggerimenti intelligenti per il testo, la formattazione e gli elementi di design. Inoltre, può fornire descrizioni audio e testi alternativi per immagini, migliorando l'accessibilità per tutti gli utenti. Non perdere questa occasione per aggiornare i tuoi strumenti di lavoro e ottenere il massimo dalla tecnologia avanzata.

Scopri le offerte per Office 2024 che GoDeal24 ha in serbo per te.

Prezzo speciale per Office 2024

Sistema operativo obsoleto? È il momento perfetto per passare a Windows 11 Professional, disponibile su GoDeal24 per soli 13,25€. Questa ultima versione di Windows offre funzionalità innovative, tra cui Windows Copilot, il nuovo assistente IA con cui organizzare le tue attività in maniera più efficiente. Copilot è, infatti, progettato per semplificare il multitasking e migliorare la produttività.

Aggiorna il tuo PC con l'ultima versione di Windows a partire da 10€

Più acquisti e più risparmi coi seguenti pacchetti - Codice Coupon: GG62

Fino al 50% di sconto su Windows e Office - Codice Coupon: GG50

Offerte multilicenza a prezzi imbattibili

Altri strumenti per PC al miglior prezzo

Con GoDeal24 potete stare tranquilli perché i software sono sicuri e genuini al 100%, godono del supporto a vita e possono ricevere gli aggiornamenti ufficiali rilasciati da Microsoft.

E poi c’è la consegna digitale: i software comprati arrivano direttamente nella vostra casella e-mail, entro pochi secondi dall’acquisto. Senza dimenticare che GoDeal24 è valutata su TrustPilot come eccellente nel 98% delle reviews e che offre supporto tecnico con esperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Non perdete quindi l’occasione di risparmiare fino al 90% sui software di cui avete bisogno per lavorare o giocare.

Potete entrare in contatto col servizio post-vendita a vita di GoDeal24 tramite l’indirizzo email service@godeal24.com