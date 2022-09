Dopo poco più di 12 anni all’interno dell’azienda, Robert Hallock, Technical Marketing Director, ha deciso di lasciare AMD per esplorare nuove opportunità professionali. La comunicazione è arrivata tramite un post sul profilo LinkedIn di Hallock, che ha tenuto a ringraziare diversi “volti noti” del settore e dell’azienda, da Darren McPhee e David McAfee a Ian Cutress, noto analista e famosa ex firma di AnandTech, fino ad arrivare alle community AMD su Reddit e Discord.

Negli anni, Hallock ha lavorato a diversi progetti che hanno dato vita alla AMD che conosciamo oggi: l’architettura Zen, i chiplet, l’uso della memoria HBM, la tecnologia FreeSync e la 3D V-Cache sono solo alcune delle innovazioni a cui ha preso parte. Non è chiaro cosa farà ora, ma stando al contenuto del post su LinkedIn, si prenderà del tempo per viaggiare mentre pensa alla sua prossima mossa.

Credit: AMD

Robert Hallock è solo l’ultimo dei personaggi di alto profilo a lasciare AMD negli ultimi anni: nel 2017 Raja Koduri, all’epoca a capo della divisione Radeon, è passato alla divisione grafica Intel, prendendo in mano diversi progetti tra cui quello delle schede video Arc. Nel 2018 è stato il turno di Chris Hook (ora CEO di Lattice Semiconductor), Senior Director of Global Product Marketing in AMD da 17 anni, e Jim Anderson, General Manager e Senior VP della divisione Computing and Graphics.

Al momento, non è ancora chiaro chi sostituirà Hallock e AMD sembra non aver risposto alle domande di alcuni giornalisti in merito. L’ormai ex direttore del marketing tecnico lascia a pochi giorni dal lancio dei nuovi processori AMD Ryzen 7000, che debutteranno il prossimo 27 settembre; l’azienda dovrà trovare un sostituto in tempi brevi, se vorrà comunicare al pubblico in maniera efficace le potenzialità dei nuovi processori.