Torna l’appuntamento settimanale con Crossover – Universo Nerd, e questa volta l'episodio è davvero IMPERDIBILE! Oggi il team di Crossover ha deciso di stupire gli spettatori con una chicca dedicata a tutti gli appassionati di Final Fantasy: gli studi del programma ospiteranno i Chocobo Band, una band rock dalle fortissime “Final Fantasy vibes”, che con la loro esibizione dal vivo trasformeranno la puntata in un rock show dedicato alle colonne sonore della saga di Square Enix. Una performance unica, pensata per far vibrare i fan storici, e per ingolosire chiunque non sia sia ancora affacciato allo splendido mondo di Final Fantasy!

Ma la musica è solo la punta dell’iceberg. Al centro della puntata trova spazio anche Stranger Things, la popolarissima serie Netflix qui al centro di curiosità, anticipazioni e aneddoti pensati per prepararci al gran finale che andrà in onda in concomitanza con la fine/inizio dell'anno.

A seguire ci si sposta nel mondo dell’animazione e delle serie TV con Zootropolis e Intervista col vampiro, prima di lasciare la scena al colpo di teatro di Giorgia: un recap dell’intera saga degli Avengers in un solo minuto! Basteranno 60 secondi per riassumere l'intero universo Marvel? Scopritelo!

Spazio poi a una delle rubriche più amate dal pubblico, il Magic Nexus: Dave ed Emross tornano a parlare di Magic: The Gathering tra segreti, passione e consigli per giocatori nuovi e veterani.

Non manca il versante videoludico, con aggiornamenti e chiacchiere su Metroid e Pokémon Z-A, insieme a un nuovo giro di dibattito sugli appena trascorsi Game Awards, e sul giudizio relativo al gioco dell'anno, tra provocazioni, scontri d’opinione e il ben noto amore di Longo per Kojima… il solito Crossover, insomma.

E ancora: torna lo spazio dedicato ai props con Giorgia (aka la VERA Queen del cosplay), nonché l'imperdibile nuovo appuntamento con il Dave Show: come sempre caustico, irriverente e senza filtri!

Insomma, l'episodio 8 di Crossover è uno di quelli da NON PERDERE! L'appuntamento, come sempre, è per la premiere sul canale ufficiale di Crossover – Universo Nerd alle ore 21:00, e in diretta in contemporanea anche sulle pagine speciali di Tom’s Hardware Italia e SpazioGames.it.

Una puntata imperdibile, vorrete mica perdervela?!