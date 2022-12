La GeForce RTX 4070 Ti è una delle prossime uscite che riguardano la gamma di GPU di nuova generazione Nvidia. La scheda era trapelata pochi giorni fa attraverso una foto che ritraeva il processore grafico, ovvero l’AD104-400. Come ben saprete, questo modello doveva originariamente essere venduto come RTX 4080 da 12GB, ma l’evidente differenza in termini di prestazioni con il modello da 16GB ha spinto l’azienda a cambiare nome alla scheda, per commercializzarla come RTX 4070 Ti. L’arrivo previsto per il 5 gennaio 2023 sembra ora ulteriormente essere suggerito anche da un noto negozio Italiano, drako.it.

Sul sito è apparsa brevemente, probabilmente per errore, la pagina prodotto di una RTX 4070 Ti TUF realizzata da ASUS, con un conto alla rovescia di 31 giorni che corrisponde proprio al 5 gennaio. La pagina, che dava anche la possibilità di ricevere un’email non appena la scheda video sarebbe stata disponibile, è stata rimossa poco dopo. Ricordiamo che il processore grafico AD104-400 includerà fino a 7680 CUDA core e verrà quindi utilizzato in questo modello nella sua configurazione completa. La RTX 4070 Ti avrà 12GB di VRAM GDDR6X su un bus di 192-bit, la frequenza massima dovrebbe essere di 2,6GHz mentre il TGP toccherebbe un massimo di 285W. Rimane sconosciuto per ora il prezzo di vendita.

Nvidia è anche impegnata nell’ottimizzazione dei driver per le nuove RTX 4000: i recenti aggiornamenti hanno riguardato la sicurezza, con ben 25 vulnerabilità risolte nell’ultima release. Si tratta di vulnerabilità con punteggi di gravità che vanno da 4,4 (lievi) a 8,8 (gravi), come da classificazione CVE, le quali, se sfruttate, potrebbero consentire di eseguire codice arbitrario ed effettuare l’escalation dei privilegi di sistema, motivo per cui l’azienda ha caldamente invitato gli utenti a scaricare l’ultima versione dei driver: ve ne abbiamo parlato in questo articolo.