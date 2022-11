MEGASizeGPU ha pubblicato una foto che ritrae la GPU AD104-400, la stessa alla base della precedente, e cancellata, RTX 4080 12GB e che dovrebbe essere riutilizzata nella RTX 4070 Ti che, presumibilmente, sarà presentata ufficialmente il prossimo gennaio.

Dal punto di vista delle specifiche, la GPU AD104-400 completa, realizzata sul nodo produttivo TSMC a 4nm, conta 60 Streaming Multiprocessor attivi, per un totale di 7.680 CUDA core, 240 Tensor core e 60 Ray Tracing core. Il chip AD104-400 ha una dimensione di circa 295 mm², la metà rispetto al AD102 e 100 mm² in meno rispetto al GA104, processore grafico alla base della RTX 3070 Ti che conta anche un minor numero di core. Per quanto riguarda il collegamento alle memorie, la RTX 4070 avrà un bus a 192 bit che supporta configurazioni da 6 o 12 GB.

Photo Credit: MEGAsizeGPU

Presumibilmente, la RTX 4070 Ti sarà lanciata il 5 gennaio 2023, ma dovrebbero arrivare anche nuove schede basate sulla GPU AD104, senza contare anche i modelli mobile RTX 40, che sfrutteranno le GPU AD103, AD104 e AD106.

Nel corso delle ultime settimane, vi abbiamo parlato a più riprese del problema inerente alla fusione del connettore a 16 pin della GeForce RTX 4090. Dopo una serie di indagini, finalmente NVIDIA si è espressa ufficialmente sulla questione, affermando che la problematica sia da imputare principalmente a un incompleto inserimento dell’adattatore. Già in precedenza Jonny Guru, esperto di alimentatori di Corsair, aveva dichiarato, in seguito a vari test, che coloro che avevano avuto questo problema potrebbero non aver inserito completamente il connettore, portando ad avere un piccolo spazio tra l’inserto e la presa. Per maggior informazioni a riguardo, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo dedicato.