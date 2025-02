RTX 5090 per tutti: NVIDIA aumenterà notevolmente la fornitura

NVIDIA si prepara ad aumentare notevolmente la produzione delle nuove schede grafiche RTX 5090 nel giro di un mese, secondo quanto riportato dal noto leaker MEGAsizeGPU. La decisione sarebbe dovuta a una minore domanda di chip per data center rispetto alle previsioni dell'azienda.

L'aumento della produzione arriva dopo un lancio problematico della serie RTX 50, caratterizzato da scarsa disponibilità e prestazioni deludenti. MEGAsizeGPU parla di una fornitura "stupidamente alta" di RTX 5090 in arrivo, grazie alla riconversione degli eccessi produttivi di TSMC dai chip GB200 per data center ai GB202 per il mercato consumer.

Questo cambio di strategia sarebbe necessario per NVIDIA, dato che la domanda di chip Blackwell B200 per data center non avrebbe raggiunto i livelli previsti. Nonostante il segmento data center rappresenti circa il 90% dei ricavi di NVIDIA, l'azienda starebbe riallocando la produzione verso le GPU consumer per non perdere quote di mercato.

L'aumento della disponibilità delle RTX 5090 dovrebbe concretizzarsi entro un mese, considerando i tempi di spedizione e produzione. I principali partner di NVIDIA come MSI, Zotac e Gigabyte riceveranno "tonnellate di chip GB202" per assemblare le nuove schede.

La mossa di NVIDIA arriva in un momento decisamente importante, con AMD che si prepara a svelare la sua nuova generazione RDNA 4 entro fine mese. L'aumento della produzione di RTX 5090 potrebbe essere una risposta preventiva per non lasciare spazio alla concorrenza.

Gli analisti consigliano comunque cautela agli acquirenti, suggerendo di attendere le recensioni indipendenti prima di effettuare acquisti. Nonostante l'aumento dell'offerta, resta da vedere come si posizioneranno le nuove schede Nvidia in termini di prestazioni e prezzo rispetto alla concorrenza di AMD.