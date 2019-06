Ryzen 5 3400G e Ryzen 3 3200G, le APU desktop di nuova generazione

Ryzen 5 3400G e Ryzen 3 2200G sono le due nuove APU di AMD a 12 nanometri per il settore desktop.

Dopo aver presentato i processori desktop senza grafica integrata delle linee Ryzen 5, 7 e 9 al Computex 2019, era solo questione di tempo prima che AMD annunciasse le APU desktop sostitute delle attuali soluzioni Raven Ridge.

La casa di Sunnyvale ha scelto l’E3 2019 per annunciare l’arrivo sul mercato di Ryzen 5 3400G e Ryzen 3 2200G, due nuove APU che si differenziano in modo netto dalle altre soluzioni Ryzen 3000.

Non ci troviamo infatti davanti al design a chiplet basato su architettura Zen 2, bensì a un progetto monolitico a 12 nanometri fondato sull’architettura Zen+, e come tale in grado di offrire qualcosa in più rispetto alle precedenti soluzioni a 14 nanometri Zen. Per questo, parlando di nomi in codice, le APU si chiamano Picasso, mentre le CPU senza grafica integrata sono identificate come Matisse.

Ryzen 5 3400G si presenta con quattro core e otto thread a 3,7 / 4,2 GHz, affiancati dalla solita grafica Vega 11 integrata che questa volta opera a 1400 MHz di picco, contro i 1250 MHz precedenti. Salgono quindi le frequenze, ma c’è anche qualche altra novità: in bundle con questa CPU da 65 watt c’è il Wraith Spire capace di gestire una potenza di 95 watt. Il processore è inoltre accompagnato da pasta termica pre-applicata di alta qualità e può essere overcloccato in modo automatico tramite PBO.

Anche il Ryzen 3 2200G vede salire le frequenze rispetto al predecessore con 3,6 GHz di base e 4 GHz in Turbo, a cui si affianca una GPU Vega 8 a 1250 MHz anziché 1100 MHz. Ad accompagnare l’APU c’è nuovamente il Wraith Spire, questa volta in versione da 65 watt, come il TDP del processore stesso.

In linea con la generazione precedente secondo AMD continuano a non esserci paragoni con le prestazioni della grafica integrata di Intel presente nei Core di nona generazione, con Vega in grado di garantire un frame rate nettamente maggiore. A questo si uniscono il supporto HDR, al FreeSync 2, ai contenuti 4K protetti, nonché funzionalità come Radeon Anti-Lag.

Per quanto riguarda i prezzi, AMD indica un prezzo di listino di 99 dollari per il Ryzen 3 3200G e 149 dollari per il Ryzen 5 3400G.