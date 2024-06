Ryzen 5 9600x, i benchmark trapelati mostrano una cache raddoppiata

Durante il keynote presentato da AMD al Computex, l'azienda di Lisa Su ha annunciato diverse modifiche architettoniche apportate alla serie Zen 5, tra cui l'incremento del larghezza di banda delle cache L1 e L2. Un benchmark di Aida64 appartenente a un campione ingegneristico del Ryzen 5 9600X ha confermato queste migliorie, evidenziando chiaramente le ottimizzazioni apportate da AMD.

I risultati del benchmark Aida64 condivisi su X da HXL rivelano che il Ryzen 5 9600X raggiunge quasi 3.800 GB/s in lettura sulla cache L1. La velocità di scrittura viene valutata a quasi 1.900 GB/s, e la velocità di copia è testata a circa 3.800 GB/s, in linea con la velocità di lettura. Tutti questi dati vengono ottenuti con una latenza inferiore al nanosecondo, come ci si aspetta da una cache di primo livello.

Un confronto tra il Ryzen 5 9600X e il Ryzen 5 7600X mostra delle differenze significative tra le due architetture:

CPU Lettura Cache Scrittura Cache Copia Cache Ryzen 5 9600X - L1 Cache 3.756,4 GB/s 1.884,4 GB/s 3.755,9 GB/s Ryzen 5 9600X - L2 Cache 1.874,6 GB/s 1.795,1 GB/s 1.859,7 GB/s Ryzen 5 7600X - L1 Cache 2.029,6 GB/s 1.026,9 GB/s 2.048,1 GB/s Ryzen 5 7600X - L2 Cache 1.028,5 GB/s 1.017,0 GB/s 1.017,6 GB/s

La cache L2 del Ryzen 5 9600X ha una larghezza di banda di quasi 1.900 GB/s per la lettura, una velocità di scrittura di circa 1.800 GB/s, e una velocità di copia di quasi 1.900 GB/s, con una latenza di 2,8 ns.

Miglioramenti netti

Il Ryzen 5 9600X è l'ultimo processore desktop di fascia media di AMD basato sull'architettura Zen 5. Questo chip vanta 6 core e 12 thread, una frequenza turbo massima di 5,4GHz e 38MB di cache.

Il benchmark del Ryzen 5 7600X basato sull'architettura Zen 4 conferma quanto dichiarato da AMD durante l'annuncio al Computex. La CPU di precedente generazione ha una larghezza di banda grezza dimezzata nelle sue cache L1 e L2 rispetto al Ryzen 5 9600X basato su Zen 5. Il 7600X ha una velocità di lettura e copia di 2.000 GB/s e una velocità di scrittura di 1.000 GB/s, con la stessa latenza. La cache L2 del 7600X ha una larghezza di banda appena superiore a 1.000 GB/s per tutte le operazioni, con una latenza leggermente minore, ma quasi indistinguibile, di 2,6 ns.

La cache della CPU è una delle componenti più importanti nei processori moderni. Un buon sistema di cache mantiene costante il flusso di dati che arrivano al processore, riducendo al minimo i tempi di inattività. Al contrario, un sistema di cache scarso comporta una riduzione delle prestazioni della CPU, poiché i core devono attendere i dati provenienti da una memoria di sistema molto più lenta.

Non sappiamo con certezza come le migliorie di larghezza di banda delle cache L1 e L2 della Zen 5 si tradurranno in prestazioni nel mondo reale o quali saranno i risultati dei benchmark sintetici. Tuttavia, questi miglioramenti in termini di larghezza di banda sono certamente una componente del boost del 16% riportato nella velocità di esecuzione delle istruzioni per ciclo (IPC) di Zen 5 rispetto a Zen 4