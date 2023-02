Il Samsung Galaxy Unpacked che si è appena concluso non ha svelato al mondo solamente la nuova serie di smartphone Galaxy S23, l’azienda sudcoreana ha presentato anche dei laptop pensati per espandere l’ecosistema Galaxy fornendo ai creativi dei prodotti su cui poter contare.

Tra schermi OLED ad alta risoluzione e frequenza di aggiornamento, CPU Intel 13th Gen e GPU Nvidia RTX 4000, scopriamo assieme la gamma Samsung Galaxy Book3!

Dei tre laptop presentati da Samsung, il Galaxy Book3 Pro è il più sottile e leggero nella sua versione da 14″, con uno spessore di soli 11,3mm ed un peso di 1,17kg che salgono a 12,5mm e 1,56kg nella variante da 16″. Samsung Galaxy Book3 Pro 360 ha uno spessore di 12,8mm per 1,66kg di peso nel modello base, mentre sale a 1,71kg se si sceglie di aggiungere il modulo per la connettività 5G.

Il più potente dei tre ultrabook, il Samsung Galaxy Book3 Ultra, nonostante le componenti potenti ed una GPU dedicata si ferma rispettivamente a 16,5mm di spessore e 1,79kg di peso. Tutti i modelli sono quindi facili da trasportare e non aggiungeranno troppo peso allo zaino o alla borsa utilizzata per il trasporto.

Disponibili nelle colorazioni Beige e Graphite, sono realizzati completamente in alluminio per un look elegante pur mantenendo sempre un’occhio di riguardo per la sostenibilità ambientale. La plastica utilizzata per la costruzione dei laptop di Samsung è riciclata e proviene da oggetti che sarebbero probabilmente finiti nell’oceano come le vecchie reti da pesca. La confezione dei Galaxy Book3 contiene sempre come minimo il 70% di carta riciclata e l’azienda sudcoreana ha deciso di eliminare gli adesivi utilizzati come sigillo per facilitarne lo smaltimento.

Samsung ha affermato di aver voluto dotare i Galaxy Book di terza generazione con tutte le porte di cui si può avere bisogno, in questo modo non ci sarà la necessità di collegare e portarsi appresso numerosi dongle. È presente una porta USB 3.2 Tipo-A da un lato e dall’altro due porte USB Tipo-C con supporto a Thunderbolt 4. Completano la dotazione di I/O una porta HDMI (1.4 in tutti i modelli tranne che su Ultra dove è 2.0), un lettore di MicroSD e un jack combo da 3,5mm per cuffie e microfono.

La ricarica avviene tramite USB Tipo-C, ed infatti tutti i laptop sono forniti di un alimentatore di questo tipo compatibile anche con tutti gli smartphone Galaxy (e non solo).

I display, sia quelli da 14″ che quelli da 16″, hanno tutti una risoluzione 3K (2880×1800 pixel) e sono in formato 16:10 per uno spazio di lavoro più grande dell’11% rispetto ai classici modelli in 16:9. I pannelli scelti sono dei Dynamic AMOLED 2X dalla frequenza di aggiornamento massima di 120Hz, 500 nit di luminosità di picco in HDR (400 nit altrimenti), contrasto superiore ad 1.000.000:1 e certificazioni VESA Clear Motion Ratio 5000 e VESA DisplayHDR True Black 500 (0,0005 nit misurati sui pixel neri). Il Galaxy Book3 Pro 360 ha un display touch e supporta l’uso di una S Pen.

Nella parte alta della sottile cornice che circonda i display è stata montata una webcam 1080p con funzionalità di auto-framing, correzione della luminosità e Eye-contact Correction. I due microfoni di “qualità studio”, così li definisce il brand, supportano la cancellazione del rumore ambientale attiva (ANC) per videochiamate sempre cristalline. Tutti e tre i modelli di laptop dispongono inoltre di 4 speaker (2 tweeter da massimo 2W e 2 woofer da massimo 5W) certificati AKG e Dolby Atmos.

Samsung Galaxy Book3 Pro, Pro 360 e Ultra sono tutti certificati Intel Evo. Le CPU Intel 13th Gen (Core i5 e i7 da 28W per i modelli Pro, Core i7 e i9 da 48W per l’Ultra) sono accoppiate a delle unità grafiche Intel Iris Xe integrate, mentre una GPU aggiuntiva Nvidia RTX 4050 o RTX 4070 equipaggia il modello Ultra.

A livello di software, Samsung ha fatto un ottimo lavoro permettendo a questi nuovi Galaxy Book di connettersi in modo utile ed immediato ad altri prodotti dell’ecosistema. Phone Link e Link-to-Windows permettono l’attivazione istantanea dell’hotspot dello smartphone mentre Recent Websites popola un comodo pannello con i siti visitati di recente sullo smartphone Galaxy per permettervi di continuare la navigazione da dove l’avete interrotta.

Smart Switch aiuta il trasferimento dei dati da un vecchio PC ad un nuovo Galaxy Book, Samsung Pass sincronizza i dati di accesso ai vari siti web e Single Sign on assicura che dobbiate inserire le vostre credenziali Samsung o scannerizzare il QR code con lo smartphone una sola volta, effettuando il login in tutti i servizi necessari.

Non solo, Samsung permette la collaborazione con più dispositivi a marchio Galaxy, siano essi smartphone o tablet. Multi Control permette di utilizzare trackpad e tastiera dei laptop per controllare anche smartphone e tablet nelle vicinanze, mentre Second Screen abilità l’uso dei Galaxy tab come schermo secondario. Tutto completamente senza fili.

Samsung ha anche collaborato con Adobe per implementare un’utilissima funzione che farà sicuramente felici i fotografi che sfruttano spesso il proprio smartphone Galaxy per scattare. I Galaxy Book3 Pro, Pro 360 e Ultra sincronizzano con Adobe Lightroom tramite Wi-Fi Direct tutti i file RAW catturati dall’applicazione Expert RAW disponibile su smartphone, per un’esperienza di editing veloce e senza interruzione. Chi deciderà di acquistare uno dei laptop Galaxy Book3 di Samsung riceverà in omaggio due mesi gratuiti di Adobe Lightroom.

Prezzi e disponibilità

Galaxy Book3 Ultra sarà disponibile per il pre-ordine, in colorazione Grafite, dal 14 al 22 febbraio. Galaxy Book3 Pro 360 e Galaxy Book3 Pro saranno invece pre-ordinabili, sempre in colorazione Grafite, dall’01 al 22 febbraio.

Dal 1 al 22 febbraio acquistando Galaxy Book3 Ultra, Galaxy Book3 Pro 360 o Galaxy Book3 Pro, e registrando il dispositivo su Samsung Members entro il 24 aprile 2023, è possibile ricevere un rimborso di 100,00 euro. Inoltre, è possibile richiedere la valutazione del proprio usato fino a 598,00 euro e ricevere un ulteriore contributo di 100,00 euro. Tutte le condizioni sono consultabili sul sito ufficiale Samsung.com.

I Galaxy Book3 saranno disponibili nelle seguenti configurazioni: