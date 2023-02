Nel corso dell’evento Galaxy Unpacked Samsung ha presentato la sua nuova line-up di top di gamma: diamo il benvenuto ai nuovi e attesissimi Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra.

I top di gamma del produttore coreano portano sul mercato una serie di innovazioni che si concentrano specificamente nel comparto fotografico e nel chipset. Quali sono, nel dettaglio, le novità dei nuovi Samsung Galaxy S23, S23+ e S23? Scopriamolo insieme.

Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra: squadra che vince non si cambia (o quasi)

Le ammiraglie Samsung seguono già da tempo una formula vincente: ai due foldable della serie Z, alfieri dell’innovazione presentati durante i mesi estivi, si affiancano a inizio anno i tre flagship della storica serie S, declinati nelle varianti “base”, Plus e Ultra.

I nuovi smartphone della linea S23 ripropongono i form factor che abbiamo già imparato a conoscere nel 2022 anche dal punto di vista del design, con il Galaxy S23 Ultra che spicca rispetto agli altri due per il formato più squadrato, il vetro leggermente ricurvo e la presenza dello slot per la S Pen.

Ed è proprio sulla scia del Galaxy S23 Ultra che si orienta il nuovo design di S23 e S23+: sul retro sparisce infatti l’isola che circoscriveva il comparto fotografico, per fare spazio invece a una struttura più minimal, in cui i sensori fotografici sporgono il minimo possibile dalla scocca.

Piena continuità invece dal punto di vista dei materiali, con la combinazione di vetro e alluminio riproposta da Samsung su tutti e tre i modelli. A questo proposito il brand riconferma l’attenzione alla sostenibilità ambientale, con l’utilizzo di ancora più materiali parzialmente riciclati.

Tra di questi figura proprio il vetro protettivo Gorilla Glass Victus di seconda generazione, che proteggerà i pannelli della gamma S23. Tutti e tre i modelli saranno inoltre dotati di display AMOLED 2X con foro cut-out per la fotocamera, refresh rate dinamico a 120Hz e supporto allo standard HDR 10+.

Restano invariate le dimensioni del display per tutti e tre gli smartphone: 6,1 pollici con risoluzione 2340×1080 pixel per il Samsung Galaxy S23, 6,6 pollici con risoluzione 2340×1080 pixel per il Samsung Galaxy S23+ e un imponente 6,8 pollici con risoluzione 3088 x 1440 pixel per il Samsung Galaxy S23 Ultra.

Fotocamere: catturate la magia della notte!

Come abbiamo già anticipato, gran parte della portata innovativa della nuova serie Galaxy S23 si concentra nel comparto fotografico. Come già evidente dai primi teaser promozionali, Samsung ha puntato tutto sulla possibilità di catturare scatti ottimali anche in notturna, con funzionalità software dedicate proprio a questi scenari.

I nuovi Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra migliorano quella che l’azienda chiama Nightography, ovvero la fotografia notturna, aggiungendo la nuova modalità Astro Hyperlapse, la quale consentirà di scattare ed elaborare foto in lunga esposizione alle star trails nel cielo notturno.

Si aggiorna anche l’applicazione Expert RAW: con i nuovi Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra potrete scattare foto a 50MP in formato RAW, rimuovendo finalmente il limite di 12MP della serie S22.

Migliora su ogni fronte anche la stabilizzazione foto e video: da un lato troviamo un OIS di nuova generazione, che raddoppia l’angolo di libertà da 1,5° a 3°, dall’altro la stabilizzazione video adattiva che consente di girare filmati in condizioni ottimali anche di notte.

Sempre a proposito di video, la serie S23 guadagna la risoluzione 8K a 30fps con angolo di visione maggiore (da 57° a 80°) e miglioramenti sensibili nella qualità del girato. La funzionalità Audio 360, infine, permetterà ai possessori di auricolari Galaxy Buds2 Pro di registrare video con audio a 360°.

Passando ai sensori, i nuovi Samsung Galaxy S23 e S23+ condividono l’intero comparto fotografico:

Sensore principale: 50MP, OIS, f/1.8

50MP, OIS, f/1.8 Sensore ultragrandangolare: 12MP, f/2.2

12MP, f/2.2 Teleobiettivo: 10MP, zoom ottico 3x, f/2.4

10MP, zoom ottico 3x, f/2.4 Fotocamera anteriore: 12MP, f/2.2

Samsung Galaxy S23 Ultra: tutto il potere di ISOCELL HP2

Nonostante gli interessanti aggiornamenti ai due “fratelli minori” della line-up, la vera stella di questo Galaxy Unpacked è la fotocamera principale del nuovo Samsung Galaxy S23 Ultra da ben 200MP, dotata del nuovissimo sensore proprietario ISOCELL HP2.

Un vero e proprio concentrato di potenza in dimensioni relativamente compatte, grazie al formato ottico da 1,13 pollici, il sensore HP2 è dotato di tecnologia Dual Vertical Transfer Gate, che garantisce una migliore gestione del colore negli scatti. L’apertura f/1.7 permette inoltre di catturare ancora più luce.

Il sensore ISOCELL HP2 riesce a produrre immagini a 200, 50 e 12,5MP utilizzando la tecnologia di binning Adaptive Pixel 16-in-1. Grazie alla funzionalità Super Quad-Pixel Autofocus i possessori del nuovo Galaxy S23 Ultra potranno godere di una messa a fuoco automatica più precisa e rapida che mai.

Per quanto riguarda gli altri sensori, il Samsung Galaxy S23 Ultra mantiene sia la fotocamera grandangolare da 12MP sia il doppio teleobiettivo da 10MP già visti a bordo del predecessore. Subisce invece un downgrade – esclusivamente nel numero di megapixel – la fotocamera anteriore, la stessa da 12MP degli altri due smartphone della gamma S23.

Il ritorno di Qualcomm

L’altra grande rivoluzione della gamma S23, almeno per gli utenti europei, risiede invece “sotto al cofano” dei tre smartphone. I nuovi Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra arriveranno infatti anche sul nostro mercato dotati di processore Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy, ovvero quella che sembra una versione personalizzata del chip Qualcomm esclusivo per i flagship di Samsung.

Sembra che il gigante coreano abbia dato ascolto alle richieste della community di appassionati, che riscontrava – anche dopo confronto diretto – una disparità di prestazioni tra i flagship distribuiti con chipset Qualcomm su altri mercati e gli smartphone con chipset proprietario Exynos distribuiti in Europa.

Da oggi invece tutti potranno vedere all’opera il nuovo chip Octa-Core, presentato a fine 2022 e improntato all’efficienza energetica e alla fotografia computazionale di ultima generazione.

Il nuovo chipset fa il paio con una batteria dalle prestazioni migliorate su tutti e tre i modelli: la capacità passa a 3900mAh per il Samsung Galaxy S23, 4700mAh per il Samsung Galaxy S23+ e ben 5000mAh per il Samsung Galaxy S23 Ultra.

I nuovi Galaxy S23 arriveranno sul mercato con l’interfaccia utente Samsung One UI 5.1 basata su Android 13. Il produttore garantisce ai suoi top di gamma 4 generazioni di Android (e di One UI) e 5 anni di patch di sicurezza.

Sui nuovi Galaxy S23 sarà finalmente resa disponibile in lingua inglese la funzionalità text-to-speech Bixby Text Call, che permette di rispondere alle chiamate digitando un messaggio che l’assistente virtuale convertirà in audio per il vostro interlocutore. Tra le molte novità che abbiamo già iniziato a conoscere negli ultimi mesi torna anche Samsung DeX per la connessione wireless a monitor esterni.

I tre smartphone presenteranno tecnologie di connettività di ultima generazione: dallo standard Wi-Fi 7 al supporto per la rete 5G, fino al Bluetooth 5.3.

Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra: scheda tecnica

Samsung Galaxy S23 Samsung Galaxy S23+ Samsung Galaxy S23 Ultra Display Dynamic AMOLED 2X, 6.1″ 120Hz HDR10+

Infinity-O

2340×1080 px Dynamic AMOLED 2X, 6.6″ 120Hz HDR10+

Infinity-O

2340×1080 px Dynamic AMOLED 2X, 6.8″ 120Hz HDR10+

Infinity-O

Supporto S Pen

3080×1440 px RAM 8 GB 8/12 GB Archiviazione 128/256 GB 256/512 GB 256/512 GB, 1TB Fotocamere posteriori Principale 50MP (23mm – f/1.8 – OIS)

Grandangolare 12MP (13mm – f/2.2)

Teleobiettivo 10MP (69mm – f/2.4 zoom 3X ottico) Principale 200MP, 23mm, f/1.7, OIS, 16-in-1 Pixel Binning, Super Quad-Pixel AF

Grandangolare 12MP, 13mm, f/2.2

Teleobiettivo 10MP, 69mm, f/2.4, OIS

Teleobiettivo 10MP, 230mm, f/4.9, zoom 10X ottico – 100X digitale Fotocamera Anteriore 12MP (25mm – f/2.2) Batteria 3900 mAh Ricarica rapida 25W Ricarica Wireless 10W (inversa 4,5W) 4700 mAh Ricarica rapida 45W Ricarica Wireless 10W (inversa 4,5W) 5000 mAh Ricarica rapida 45W Ricarica Wireless 10W (inversa 4,5W) Dimensioni 146,3 x 70,9 x 7,6 mm 157,8 x 76,2 x 7,6 mm 163.4 x 78.1 x 8.9 mm Peso 167 g 195 g 233 g Processore Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy Connettività Wi-Fi 7 5G NFC Sensore impronte digitali Certificazione IP68 Sistema operativo Android 13 con OneUI 5.1

Prezzi e promozioni

Samsung Galaxy S23 è disponibile da oggi sullo store ufficiale Samsung e su Amazon.it nelle colorazioni Phantom Black, Cream, Green e Lavender nelle seguenti configurazioni:

8GB/128GB | 979,00 euro

8GB/256GB | 1.039,00 euro

Samsung Galaxy S23+ è disponibile da oggi sullo store ufficiale Samsung e su Amazon.it nelle colorazioni Phantom Black, Cream, Green e Lavender nelle seguenti configurazioni:

8GB/256GB | 1.229,00 euro

8GB/512GB | 1.349,00 euro

Samsung Galaxy S23 Ultra è disponibile da oggi sullo store ufficiale Samsung e su Amazon.it nelle colorazioni Phantom Black, Cream, Green e Lavender nelle seguenti configurazioni:

8GB/256GB | 1.479,00 euro

8GB/512GB | 1.659,00 euro

12GB/1TB | 1.899,00 euro

Gli utenti che acquisteranno Samsung Galaxy S23 Ultra da 1TB, Samsung Galaxy S23 Ultra da 512GB, Samsung Galaxy S23+ da 512GB e Samsung Galaxy S23 da 256GB sul Samsung Shop Online entro il 16 febbraio 2023, registrando il prodotto entro e non oltre il giorno 24 aprile 2023 a questo link, potranno ricevere un cashback rispetto al prodotto acquistato:

Samsung Galaxy S23 Ultra, 1TB | 240,00 euro

Samsung Galaxy S23 Ultra, 512GB | 180,00 euro

Samsung Galaxy S23+, 512GB | 120,00 euro

Samsung Galaxy S23, 256GB | 60,00 euro

Inoltre, acquistando Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra entro il giorno 31 marzo e registrando il prodotto a questo link entro il 21 aprile 2023, è possibile avere una super valutazione del proprio dispositivo usato.