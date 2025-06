Se siete alla ricerca di un monitor da gaming capace di rivoluzionare le vostre sessioni di gioco, non potete lasciarvi sfuggire l’ultima offerta esclusiva di Mediaworld per i membri del MW Club. Il Samsung Odyssey G5 G55T da 34" WQHD è disponibile a soli 269€, con uno sconto extra di quasi 180€ direttamente a carrello. Un prezzo incredibile per un monitor che offre caratteristiche da top di gamma e un design immersivo pensato per chi vuole il massimo in termini di qualità visiva e prestazioni.

Samsung Odyssey G5 - G55T, chi dovrebbe acquistarlo?

Con la sua curvatura 1000R, il Samsung Odyssey G5 avvolge completamente il vostro campo visivo, offrendo un’immersione totale in ogni scena di gioco. Non si tratta solo di vedere l’azione, ma di sentirsi parte di essa: ogni dettaglio prende vita sullo schermo panoramico, trasformando anche le sessioni più comuni in esperienze spettacolari. La risoluzione WQHD, con una densità di pixel superiore del 70% rispetto al Full HD, garantisce immagini straordinariamente nitide e realistiche.

Le prestazioni tecniche sono da riferimento per la categoria. La frequenza di aggiornamento di 165 Hz elimina ritardi e sfocature, mentre il tempo di risposta di 1 ms assicura movimenti fulminei e precisi, fondamentali per chi gioca in modo competitivo. Grazie alla tecnologia AMD FreeSync Premium, potrete dire addio a tearing, stuttering e input lag, ottenendo un gameplay sempre fluido e reattivo anche in presenza di framerate più bassi.

A completare il tutto, la compatibilità con HDR10 eleva la resa visiva a un nuovo livello: colori vibranti, contrasti intensi e dettagli finissimi rendono ogni scena ricca di profondità e impatto. Se desiderate un monitor in grado di offrire prestazioni elevate, qualità d’immagine spettacolare e un design curvo immersivo, questa è l’occasione ideale. Ma attenzione: l’offerta è riservata agli iscritti MW Club e potrebbe non durare a lungo.

