Non fermarti alla buona risoluzione: Odyssey G5, il 32'' a soli 229€

Se siete alla ricerca di un monitor che non si limiti a offrire una buona risoluzione ma che vi immerga in un’esperienza visiva unica, l’Odyssey G5 di Samsung da 32 pollici, disponibile oggi a soli 229€ su Unieuro, è ciò che fa per voi. Dotato di una risoluzione QHD (1,7 volte più dettagliata del Full HD), questo monitor garantisce immagini nitide e dettagliate, perfette per amplificare ogni dettaglio dell’azione.

Odyssey G5 da 32", chi dovrebbe acquistarlo?

Il design con curvatura 1000R rappresenta un salto di qualità nell’esperienza visiva. La curvatura avvolgente vi posiziona al centro dell’azione, rendendo ogni scena incredibilmente realistica e coinvolgente. Questo monitor stimola i sensi portandovi in un mondo virtuale mai esplorato prima, perfetto per i gamer che cercano emozioni forti e un’immersione totale. L’ampiezza dello schermo e la sua curvatura sono studiate per riempire la visione periferica, facendovi sentire parte integrante di ogni scenario.

Non c’è spazio per il ritardo o la confusione con l’Odyssey G5. Grazie alla frequenza di aggiornamento di 165 Hz e al tempo di risposta di 1 ms (MPRT), le transizioni tra le scene sono fluide e prive di ritardi. Inoltre, la tecnologia AMD FreeSync sincronizza perfettamente il monitor con la scheda video, eliminando problemi di tearing e garantendo un’esperienza di gioco ininterrotta anche durante le scene più concitate. Ogni fotogramma viene visualizzato con una precisione senza eguali, dando ai giocatori un vantaggio decisivo nelle sessioni competitive.

Non solo prestazioni, ma anche comfort: la modalità Eye Saver e la tecnologia anti-sfarfallio proteggono gli occhi durante lunghe sessioni di utilizzo, riducendo l’affaticamento visivo. Con il supporto per l’HDR10, i colori diventano poi vividi e realistici, con neri profondi e dettagli che emergono con una chiarezza straordinaria. Approfittate dell’offerta Unieuro e portate a casa il futuro dell’intrattenimento a un prezzo imbattibile.

