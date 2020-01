Samsung, il nuovo SSD esterno con USB 3.2 Gen 2 e sensore di impronte digitali

Samsung Electronics ha annunciato Portable Solid State Drive (SSD) T7 Touch, un nuovo dispositivo di archiviazione esterna che combina un design elegante e compatto con la velocità di trasferimento dello standard USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps).

La nuova unità offre inoltre un alto livello di sicurezza hardware per la protezione dei dati: oltre alla protezione con password e alla crittografia hardware AES a 256 bit c’è infatti anche un sensore di impronte digitali integrato.

“SSD T7 Touch è pensato e progettato per coloro che, costantemente in movimento tra appuntamenti di lavoro, impegni personali, gioco e passioni, vogliono portare con sé i propri file in modo sicuro”, ha dichiarato Dr. Mike Mang, vice presidente Brand Product Biz Team, Memory Business di Samsung Electronics. “Ora i dati sono al sicuro grazie alla funzionalità di riconoscimento delle impronte digitali integrata nel prodotto, che offre la più elevata velocità di trasferimento del settore in un formato pratico e compatto”.

Progettato per utenti professionali e occasionali, Samsung T7 Touch offre una velocità di lettura di 1050MB/s e di scrittura di 1000MB/s, circa il doppio del precedente T5 e di 9,5 volte superiore rispetto agli HDD esterni.

Il nuovo SSD esterno dispone di un “Motion LED“, che consente all’utente di controllare l’attività del dispositivo con una semplice occhiata. In base alla modalità in cui il led lampeggia, è possibile capire, infatti, quali operazioni vengono svolte dal dispositivo (trasferimento dati, lettura impronta digitale, ecc…).

Il T7 Touch è disponibile nelle finiture nero o argento e nei formati da 500 GB, 1 TB e 2 TB, che lo rendono adatto ad un’ampia gamma di utilizzi. Per garantire agli utenti una connettività affidabile ovunque si trovino, l’unità viene dotata di un cavo USB Type-C-to-C e un cavo USB Type-C-to-A, ed è compatibile con i sistemi operativi Windows, Mac e Android.

Samsung Portable SSD T7 Touch, che include anche una garanzia di tre anni, sarà acquistabile in Italia a partire dalla fine di gennaio con prezzi al dettaglio a partire da 168,79 euro. Dopo l’uscita del T7 Touch, nella seconda metà dell’anno verrà lanciata anche l’unità SSD portatile T7 priva di sensore di impronte digitali.