Sbloccate tutte le potenzialità di Windows 11 a soli 10€, c'è anche Office a 17€

Avere un accesso a Microsoft Office e a Windows è necessario per poter svolgere qualsivoglia attività sul proprio PC. Non ne sei ancora in possesso? Hai appena cambiato PC? Vuoi fare un upgrade delle tue suite?

Approfitta della Vendita Speciale di GoDeal24, dove potrai ottenere una licenza a vita per Microsoft Office Professional 2021 a un prezzo fortemente scontato di soli 28,75€, inserendo il codice coupon “GG62”, a partire da oggi. Con pochi clic, avrai le più popolari suite per lavorare come Excel, PowerPoint, Word, e tutto con un solo download istantaneo.

Se non hai bisogno di funzionalità così avanzate, GoDeal sconta anche Office 2019 Professional, per un costo irrisorio di soli 20€. Avrai le stesse feature, fatta eccezione per Teams. Non perdere l'occasione di ottenere l'accesso a vita a programmi di produttività essenziali a un prezzo scontato.

Sfoglia tutte le offerte presenti a catalogo.

Sconto del 62% su Office - Codice Coupon: GG62

Puoi aggiornare il tuo PC a Windows 11 Professional, in offerta per soli 13,55€ proprio in questo momento. Progettato per migliorare le prestazioni del PC, la sicurezza e molto altro, Windows 11 Pro è il sistema operativo più recente. Inoltre, potrai beneficiare dell'assistente AI, Copilot, per riassumere documenti, rispondere a domande e molto altro ancora. Copilot è anche presente su Microsoft Edge per riassumere pagine web, organizzare schede e aiutarti a scrivere mail, e in Paint per generare immagini AI.

Sconto su Windows - Codice Coupon: GG50

Più acquisti e più risparmi coi seguenti pacchetti - Codice Coupon: GG62

Fino al 50% di sconto su Windows e Office - Codice Coupon: GG50

Offerte multilicenza a prezzi imbattibili!

Altri strumenti per PC al miglior prezzo

Con GoDeal24 potete stare tranquilli perché i software sono sicuri e genuini al 100%, godono del supporto a vita e possono ricevere gli aggiornamenti ufficiali rilasciati da Microsoft.

E poi c’è la consegna digitale: i software vengono mandati direttamente alla vostra casella mail entro pochi secondi dall’acquisto. Senza dimenticare che GoDeal24 è valutata su TrustPilot come eccellente nel 98% delle recensioni e che offre supporto tecnico con esperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Non perdete quindi l’occasione di risparmiare fino al 90% sui software di cui avete bisogno per lavorare o giocare.

Potete entrare in contatto col servizio post-vendita a vita di GoDeal24 tramite l’indirizzo email service@godeal24.com