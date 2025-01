Sony BRAVIA 8, un proiettore che non si fa mancare nulla | Recensione

Il Sony VPL-XW6100 è un proiettore 4K dal prezzo di listino, importante, di 15.999€. Un prodotto di fascia "pro-sumer" che utilizza una sorgente luminosa laser Z-Phosphor con 2.700 lumen di luminosità. Sostituisce il modello XW6000ES, e come successo con le TV, Sony ha cambiato la nomenclatura adottando per questo modello il nome, più immediato e facile da ricordare, di Bravia 8.

Incorpora molte delle tecnologie proprietarie apprezzate nei proiettori home theater Sony, sfruttando un sistema di imaging a tre chip 4K SXRD simile a quello utilizzato nei cinema. I pannelli SXRD da 0,61 pollici offrono un contrasto nativo elevato e una risoluzione UHD 3840x2160, eliminando sprechi di pixel e luminosità rispetto ai modelli precedenti (4096x2160).

Con un design compatto, il BRAVIA 8 è il 30% più piccolo e il 20% più leggero del VW915ES. La sorgente laser Z-Phosphor garantisce fino a 2.700 lumen di luminosità, superando i precedenti modelli VPL-XW6000ES (2.500 lumen), e grazie alla modulazione precisa della luce laser, il contrasto dinamico è quasi infinito. Supporta HDR10 e HLG, con miglioramenti resi possibili dal processore XR, un passo in avanti rispetto all'X1 Ultimate dei modelli precedenti.

Le funzionalità XR includono Dynamic Tone Mapping, che regola luminosità e colori in tempo reale per HDR più vividi, XR Deep Black per neri intensi e XR TRILUMINOS Pro per oltre un miliardo di colori. XR Clear Image migliora i contenuti a bassa risoluzione, rendendo anche vecchi film più definiti. Questi miglioramenti collocano il BRAVIA 8 al vertice in termini di qualità HDR e realismo dell'immagine.

Per il gaming, supporta 4K a 120fps, con un input lag di soli 12 ms, HDMI 2.1 e modalità a bassa latenza automatica, offrendo esperienze fluide e reattive. La lente ARC-F motorizzata, con zoom ampio e correzione keystone, semplifica l’installazione anche in ambienti difficili. Inoltre, il BRAVIA 8 è compatibile con sistemi domotici come Control4, Crestron e Savant, garantendo una perfetta integrazione nei sistemi home theater avanzati.

Come è fatto ?

Il BRAVIA 8 ha un design identico al modello VPL-XW6000ES. Il telaio misura circa 46 cm in larghezza, 21 cm in altezza e 51,5 cm in profondità, con un peso di circa 14 kg, risultando più grande e pesante rispetto alla maggior parte dei proiettori home theater basati su tecnologia DLP.

Sony dichiara che il livello di rumorosità del BRAVIA Projector 8 è di soli 26 dB, un valore significativamente più basso rispetto alla maggior parte dei proiettori sul mercato. Le prese d’aria si trovano nella parte frontale, ai lati dell’obiettivo, mentre le ventole sono posizionate sul retro. Il rumore basso e a bassa frequenza è difficilmente percepibile, sia in una sala home theater dedicata che in una stanza multimediale.

Il telecomando retroilluminato fornito di serie con i proiettori 4K di Sony è più grande di molti altri telecomandi per proiettori, con tasti ampi e ben distanziati. Pulsanti dedicati permettono di cambiare rapidamente i preset di calibrazione dell’immagine e accedere direttamente alle impostazioni di qualità visiva, come MotionFlow, Temperatura Colore e Correzione Gamma. È inoltre presente un pulsante per regolare il Contrast Enhancer HDR, con opzioni per impostazioni Alte, Medie e Basse.

La lente ACF montata al centro con zoom motorizzato 2.14:1 e messa a fuoco motorizzata. La lente, con un sistema flottante da 70 mm e elementi a dispersione ultra-bassa (ELD), garantisce una convergenza ottimale dei colori rosso, verde e blu anche ai bordi estremi dello schermo. Questo consente una nitidezza eccezionale su tutta la superficie e riduce significativamente le aberrazioni cromatiche.

Distanze di Proiezione per Schermo 16:9

80 pollici : da 93 cm a 515 cm

: da 93 cm a 515 cm 100 pollici : da 117 cm a 646 cm

: da 117 cm a 646 cm 120 pollici : da 141 cm a 777 cm

: da 141 cm a 777 cm 150 pollici : da 176 cm a 973 cm

: da 176 cm a 973 cm 200 pollici : da 236 cm a 1300 cm

: da 236 cm a 1300 cm

Distanze di Proiezione per Schermo 2.35:1

80 pollici : da 92 cm a 510 cm

: da 92 cm a 510 cm 100 pollici : da 116 cm a 639 cm

: da 116 cm a 639 cm 120 pollici : da 139 cm a 769 cm

: da 139 cm a 769 cm 150 pollici : da 175 cm a 963 cm

: da 175 cm a 963 cm 200 pollici: da 234 cm a 1286 cm

Grazie alla nitidezza aggiuntiva offerta dalla lente ACF, gli spettatori che si siedono vicini a schermi di grandi dimensioni apprezzeranno una qualità visiva superiore. Con uno zoom 2.14x e uno spostamento della lente significativo (±85% verticale e ±36% orizzontale), il proiettore offre una flessibilità di posizionamento superiore rispetto alla maggior parte dei proiettori home theater, che solitamente hanno zoom compresi tra 1.1:1 e 1.6:1. Per la prima volta nei proiettori 4K SXRD di Sony, viene inclusa una correzione digitale del keystone per semplificare le installazioni. Sebbene la correzione keystone possa ridurre la risoluzione, Sony afferma che la tecnologia XR Clear Image aiuta a mantenere una nitidezza uniforme.

Il proiettore include la funzione Picture Position Memory, che consente di salvare fino a cinque configurazioni diverse per rapporti di schermo, facilmente accessibili tramite un pulsante del telecomando. Inoltre, supporta lenti anamorfizzanti di terze parti.

Nonostante utilizzi un nuovo processore video, il BRAVIA Projector 8 adotta lo stesso sistema di menu utilizzato da Sony nei proiettori home theater degli ultimi anni. Sebbene l'aspetto sia rimasto invariato, sono stati aggiunti nuovi elementi per controllare le funzionalità extra, come la regolazione del keystone negli angoli, accessibile dal sottomenu "Installazione". I modelli di fascia alta come il BRAVIA Projector 8 includono più impostazioni nei menu, tra cui un sottomenu dedicato alle memorie della posizione della lente. I testi sono leggermente più piccoli, ma rimangono facilmente leggibili da una distanza media di visione. Nel complesso, i menu risultano ben progettati e organizzati.

Test ed esperienza d’uso

Come nei precedenti proiettori Sony anche il BRAVIA Projector 8 offre una qualità d’immagine eccezionale senza dover fare regolazioni aggiuntive. È in grado di riprodurre circa il 95% dello spazio colore DCI-P3, garantendo colori HDR ricchi e vivaci.

I diversi preset di modalità immagine si avvicinano di pochi gradi all’obbiettivo dei 6500K. Le modalità migliori state Cinema Film e iMax, poiché offrono tonalità della pelle realistiche e colori naturali. Se piace un’immagine più carica è disponibile la modalità Bright Cinema, che rende i coori anche più saturi.

Il Sony BRAVIA Projector 8 ha una luminosità dichiarata di 2700 ANSI lumen. Misurato in modalità Bright Cinema, ha raggiunto 2801 lumen, superando la specifica ufficiale. È abbastanza luminoso per immagini SDR o HDR in una stanza buia.

Grazie alla funzione XR Dynamic Range Tone Mapping, il proiettore ottimizza la luminosità delle immagini HDR in tempo reale, offrendo risultati migliori rispetto a molti concorrenti.

I pannelli SXRD da 0,61 pollici garantiscono un elevato contrasto nativo e livelli di nero profondi, in linea con gli standard Sony. Rispetto ai proiettori DLP classici il BRAVIA Projector 8 offre neri superiori, contribuendo a un contrasto percepito più elevato.

In modalità Dynamic Control con il dimming laser e l'iride dinamica attivi, le ombre rivelano dettagli sottili, e i neri risultano profondi, soprattutto in ambienti oscurati.

Il proiettore gestisce in modo eccellente i colori dei contenuti SDR, evitando la saturazione eccessiva che spesso si osserva nei proiettori HDR. L’immagine risultante è nitida e dettagliata, grazie ai pannelli 4K UHD SXRD e alla lente ACF.

La resa in HDR è molto buona. Con il 95% di copertura dello spazio colore DCI-P3 e il processore XR, il proiettore gestisce i contenuti HDR con una precisione impressionante. La funzione XR Dynamic Range Tone Mapping regola la mappatura tonale fotogramma per fotogramma, migliorando la luminosità generale senza sacrificare i dettagli delle alte luci.

La modalità Cinema Film 2 si è rivelata la più equilibrata per contenuti HDR, offrendo una combinazione ottimale di luminosità, dettaglio delle alte luci e precisione cromatica.

Anche se questo proiettore è pensato per il cinema, supporta il gaming in 4K a 120 FPS grazie agli ingressi HDMI 2.1 e a una modalità Low Latency Game che riduce drasticamente la latenza.

Verdetto

Il Proiettore BRAVIA 8 , disponibile al prezzo di 15.999€, è pensato per gli appassionati di home theater. Dotato delle tecnologie più avanzate di Sony, offre prestazioni senza precedenti. Risoluzione 4K nativa, immagini dettagliate, con ogni trama e sfumatura visibile sullo schermo. L'obiettivo ACF assicura una chiarezza eccezionale e una nitidezza uniforme fino ai bordi.

Grazie alla sorgente luminosa laser da 2.700 lumen, il proiettore produce immagini vivaci anche in ambienti non completamente oscurati. Più compatto rispetto alla maggior parte dei proiettori 4K nativi, il BRAVIA Projector 8 è facile da installare in spazi diversi, sia in una sala cinema dedicata che in un soggiorno.

La tecnologia XR Deep Black permette al proiettore di controllare dinamicamente l'oscuramento laser nelle scene buie, producendo neri profondi e migliorando la profondità dell'immagine. Questa caratteristica rende le scene più immersive, sia che si tratti di un thriller cupo o di un’epopea spaziale.

Con la tecnologia TRILUMINOS PRO, il proiettore riproduce oltre un miliardo di colori, catturando sfumature naturali che rendono i contenuti più realistici.

Il BRAVIA Projector 8 è dotato del processore XR, mutuato dalla linea di TV BRAVIA. Questo processore utilizza tecniche avanzate di analisi e miglioramento delle immagini in tempo reale. La “Cognitive Intelligence” identifica i punti focali delle scene e applica miglioramenti selettivi per ottimizzare nitidezza, chiarezza e dettagli.

Inoltre, l'XR Dynamic Tone Mapping regola i livelli di luminosità fotogramma per fotogramma, garantendo prestazioni ottimali con contenuti HDR, indipendentemente dalla scena.

Anche per i videogiocatori sono supportati contenuti 4K a 120 fps con un input lag ultra-basso. È inoltre compatibile con HDMI 2.1, perfetto per le console di ultima generazione.