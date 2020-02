Spuntano in rete le prime immagini dell’Intel Core i9-10900

Si avvicina sempre più il lancio dei processori desktop Comet Lake-S e in rete continuano a trapelare delle indiscrezioni: stavolta la protagonista è la CPU Intel Core i9-10900.

Non siamo ancora in possesso di tutti i dettagli tecnici sui processori desktop Comet Lake-S di decima generazione di Intel, ma in rete sono trapelate quelle che sembrano essere le prime immagini della nuova CPU a 10 core della casa statunitense.

L’immagine trapelata mostra presumibilmente uno dei primi sample prodotti da Intel, e proviene dal sito cinese Xfastest. Il Core i9-10900 dovrebbe disporre di 10 core con un TDP di soli 65W, a differenza del modello serie K, il Core i9-10900K, che dovrebbe avere un TDP di 125W. La nuova CPU da 10 core non K dovrebbe di conseguenza essere più facile da dissipare rispetto al fratello maggiore, almeno per quanto riguarda le specifiche. Il loro relativo TDP ci suggerisce infatti che il calore prodotto sarà inferiore per il modello “base”.

Essendo questa CPU basata su Comet Lake-S e quindi sul socket LGA 1200, rimane la compatibilità con gli attuali dissipatori. Come abbiamo scritto in alcuni precedenti articoli, il socket LGA 1200 mantiene le stesse dimensioni del predecessore LGA 1151 (37,5 mm x 37,5 mm).

Dall’immagine emersa in rete, vediamo inciso sull’Intel Core i9-10900 il clock, che è pari a 2,5 GHz, ma questo va in contrasto con altri precedenti leak, che confermavano il clock finale a 2,8 GHz. Probabilmente questa differenza nasce dal fatto che siamo difronte a dei sample di pre-produzione, motivo per cui non possiamo essere certi che le frequenze di clock siano definitive.

La CPU in questione per ciò che attualmente conosciamo dovrebbe essere dotata di 10 core 20 thread, un turbo boost di 5,1 GHz e 20 MB di Cache. Per maggiori informazioni bisognerà aspettare il lancio ufficiale dei nuovi processori Intel Comet Lake-S.